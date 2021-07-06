عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفيرة المصرية في بورت لويس تلتقي وزير الفنون والثقافة الموريشي لتعزيز سبل التعاون

السفيرة المصرية في
السفيرة المصرية في بورت لويس تلتقي وزير الثقافة الموريشي

التقت السفيرة د. علياء سمير برهان، سفيرة مصر في بورت لويس، Avinash Teeluck وزير الفنون والثقافة الموريشي، وذلك في إطار بحث سُبل تعزيز أواصر التعاون الثقافي والفني بين البلديّن والعمل على خلق فرص للتبادل الثقافي والمعرفي في مختلف المجالات.

وأعرب الوزير الموريشي عن رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال إدارة المتاحف، الأمر الذي سيكون بمثابة نقطة انطلاق هامة للتعاون الثقافي بين البلدين في ظل انتهاء بلاده من المرحلة الأولى من إنشاء متحف عالمي لتوثيق تاريخ العبودية. كما أضاف أنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية من المشروع بنهاية العام الحالي والتي ستشمل تطوير أساليب العرض بالمتحف، معرباً عن إعجابه بالمهارات المصرية في الترويج للتراث الثقافي والتاريخي والفني لمصر في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي تسعى موريشيوس إلى اكتسابه من أجل الترويج لثقافتها لدى الزائرين والسائحين دون الاقتصار فقط على الصورة النمطية للجزيرة وشواطئها.

من جانبها، اقترحت السفيرة تنظيم مصر معرض لفنانين مصريين في موريشيوس وكذلك معارض للمستنسخات المصرية واستقدام فرق فنون شعبية مصرية، وهو ما رحب به الوزير، متوقعاً أن تلاقي مثل هذه الفعاليات الثقافية إقبالاً كبيراً من الموريشيين. كما ابدى الوزير استعداد بلاده إيفاد فرق موريشية فنية وتطلعها لتنظيم ورشة عمل في مصر لتدريب الفنانين الموريشيين وإثراء خبراتهم في كافة المجالات، لاسيّما إدارة المتاحف. وذكر الوزير أنهم بصدد إنشاء ما يُعرف بـ "اتحاد متحدثي اللغة العربية" والذي يهدف إلى نشر وتعزيز اللغة العربية، معرباً عن تطلعه إلى تلقي دعم السفارة لجهود وأنشطة الكيان الجديد الذي سيتم تدشينه قريباً. وأعربت السفيرة عن استعداد مصر تقديم الدعم لموريشيوس في هذا المجال.

مصر موريشيوس الفنون والثقافة سبل التعاون فنون شعبية سفيرة مصر التعاون الثقافي الثقافة

موضوعات متعلقة

شكري‬⁩ يلتقي مندوبي ⁧‫فرنسا‬⁩ وبريطانيا وأمريكا بالأمم المتحدة

مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية في الخارج يقدم العزاء لأسر المصريين الـ 4 ضحايا حريق قبرص.. صور

شكري يلتقي مجموعة ترويكا ⁧‫الاتحاد الأفريقي‬⁩ ويستعرض أبعاد الموقف المصري من قضية سد النهضة | صور

شكري: قيام مجلس الأمن بمسئولياته ضرورة لحل قضية سد النهضة

مصر تعزي روسيا في ضحايا تحطم طائرة ركاب في كامتشاتكا

شكري يلتقي المندوبين الدائمين لـ روسيا والصين في مجلس الأمن |صور

سفير مصر بـ ليلونجوي يبحث مع الشركات المصرية فرص الاستثمار في مالاوي

السفيرة أمل عفيفي: دخول الدواء المصري بنين أهم مجالات التعاون في أفريقيا

ترشيحاتنا

خاص| رسائل نارية .. ابن عمة زوج هالة صدقي يتبرأ منه

نيرمين الفقي : لم أقم بأي عمليات تجميل .. فيديو

اليوم.. طلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان النحو

خاص| رغم أزمتها مع زوجها.. شهامة هالة صدقي مع حماها وحماتها

رسالة مفزعة تصل لبعض طلاب الثانوية العامة على التابلت.. ووزير التعليم يعلق

حبس عضو مجلس إدارة سابق لناد شهير هارب من ١٢٤ حكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

يسقط الاحتلال الحبشي.. إقليم سد النهضة يطالب بالاستقلال عن إثيوبيا | فيديو

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ