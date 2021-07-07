نيرمين الفقي : لو حاطة الفلوس في دماغي كنت زماني اتجوزت مليارديرات..فيديو

أكدت الفنانة نرمين الفقي أنها لم تقلق أبدا من تأخرها في الزواج حتى الآن مشيرة إلى أن والدتها كانت تتمنى رؤية أولادها لكنها في ذات الوقت كانت حريصة على فكرة الانتقاء ، معلقة : " قد ماما ماكنت عاوزة تشوف ولادي لكن في ذات الوقت كان عندها مشكلة بسبب تجربتها مع " الانفصال " فاكنت طول الوقت تفصص العريس من باب خوفها عليا زيادة عن اللزوم ".

وأضافت "الفقى" خلال لقاء ببرنامج " كلمة أخيرة " عبر شاشة " on" أنها تقدم لها الكثير من العرسان ، ولكنها لم توافق ، متابعة :"لو كنت حاطة الفلوس في دماغي كنت زماني إتجوزت مليارديرات".

ونوهت إلى أن لديها صبر فى انتقاء أدوارها وذلك بناء على نصيحة أمها لها ، حتى أنها لم تغير سيارتها إلا كل 12 عاما، قائلة : "غيرت العربية بعد ما ربنا كرمنى بشغل فى رمضان السنة دى ".



وكشفت عن أهم المعايير التي لايمكنها التنازل عنها في إختيارها للرجل بأن يكون نفس المستوى الثقافي والاسري ، ولايكون " صليط اللسان " كما أنها تتمنى أن يكون حنين وطيب ورجل بمعنى الكلمة ،

وأضافت : بخلاف هذه المعايير لايمكن أن افكر في الارتباط ومش عاوزاه .. ومش خايفة من الزمن ولا الوحدة لان ممكن الاختيار الغلط هو الي يتعبني ويأذيني ويكبرني في السن لان الحب رزق

نيرمين الفقي : ندمت على 3 أشياء



وقالت نيرمين الفقي في أحد اللقاءات، إن بداياتها الفنية شهدت نشاطا كبيرا وأعمالا عدة، ولم تكن تفكر في الزواج لانشغالها بالانتشار والنجاح الفني.

وقالت أيضا إن اعتناءها بوالدتها المريضة لفترة كبيرة شغلها كثيرا عن الزواج فقررت تأجيل الفكرة، حيث إنها لا ترفض الزواج كمبدأ، وتحب الأسرة وتتمنى أن يكون لها أبناء.

اعترفت نيرمين الفقي، أنها ندمت على 3 أشياء، أولها أن شخصين تقدما للزواج منها فرفضت في وقتها لأسباب معينة وكانا جديرين بالموافقة، وهي نادمة على فوات تلك الفرصة.

وقالت إن الأمر الثاني هو عدم الموافقة على أداء دور الزوجة الرابعة في مسلسل الحاج متولي، والذي أدته سمية الخشاب وتميزت فيه كثيرا.