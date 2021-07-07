حتحوت يكشف 3 عروض لضم بواليا .. والأهلي يرحب بالإعارة .. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن والتر بواليا، مهاجم الأهلي، تلقى 3 عروض محلية وخارجية لضمه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هاني حتحوت ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد» : "والتر بواليا تلقى 3 عروض محلية وخارجية لضمه، والأهلي يرحب بالإعارة".

وتابع:" الأهلي يرفض بيع والتر بواليا بشكل نهائي، ويرحب بخروجه على سبيل الإعارة، لرفع الضغوطات على اللاعب".

محاضرة موسمياني للاعبي الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء الثلاثاء.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين عن مواجهة المقاولون العرب، التي تقام مساء الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان موسيماني قد عقد جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران، للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه اليوم، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

كما حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، على الحديث مع اللاعبين لتحفيزهم ومطالبتهم بالاستمرار في تحقيق أهداف المرحلة الحالية، بداية من مواجهة المقاولون العرب.

واحتفل لاعبو الأهلي بعيد ميلاد أحمد نبيل كوكا، ومشاركة محمد محمود في جزء من المران الجماعي للفريق.