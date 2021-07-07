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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطوارئ والمرور والنجدة والمطافئ والإسعاف والكهرباء والغاز والتليفونات | دليل التليفون

دليل التليفون
دليل التليفون

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، لقرائنا الأعزاء، أرقام الهواتف الخاصة بخدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية.

ووضعت الشرطة المصرية، رقم طوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين

أرقام تهمك .. الطوارئ والمرور والنجدة.

ويأتى فى مقدمة تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000 ، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122 .

خدمات الطوارئ والمرور والنجدة والإسعاف.. أرقام تهمك

مرور القاهرة: خدمات بمحيط غلق مطلع الدائري باتجاه المنيب

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم  الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم  مرور أكتوبر 38355532

-رقم   الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم  الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258

125 — الإسعاف
126 ---- شرطة السياحة
128 ---- شرطة المرور
122 ---- شرطة الطوارئ
180 ---- إدارة المطافئ
121 ---- طوارئ الكهرباء
129 ---- طوارئ الغاز
150 ----- الساعة الناطقة

140 ----- دليل التليفون

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