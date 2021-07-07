شاهد| 6 قاطرات و7 لانشات في احتفالية قناة السويس بمغادرة "إيفر جيفين"

انتهت الهيئة العامة لقناة السويس من استعدادتها النهائية لمغادرة السفينة "إيفرجرين" وذلك بعد إنهاء ممثلو اللجنة القانونية المنتدبة من هيئة المحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية إجراءات رفع الحجز التحفظي، وإعلان طاقم "إيفر جيفين" البحري بقرار المستشار عمر القاضي، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، والذي وافق رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، برفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN .

تفاصيل احتفال قناة السويس بمغلدرة إيفرجرين

وكشفت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس، عن التفاصيل الكاملة لإقامة احتفالية مغادرة السفينة البنمية " ايفر جيفين، المجري الملاحي للقناة، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يشارك 6 قاطرات، و7 لانشات، في الاحتفالية التي تشهدها قناة السويس، بعد قليل، بحضور سفراء ودبلوماسيين وممثلي توكيلات ملاحية عالمية.

وأكدت المصادر قيام القاطرات المشاركة بعمل مناورات حريق، وعروض بحرية علي هامش توقيع عقود التسوية الاخيرة لمفاوضات ايفر جيفين.

كما اوضحت المصادر الاطمئنان علي سلامة الطاقم البحري للسفينة ايفر جيفين والمكون من 25 بحري، قبل ساعات من المغادرة.

إجراءات مغادرة السفينة البنمية

وكانت السفينة "إيفر جيفين"، قد حصلت على شهادة هيئة الإشراف الأمريكية ABS، بصلاحية وسلامة العبور الملاحي؛ لاستكمال رحلتها البحرية نحو وجهتها.



وأكدت مصادر مطلعة انتهاء إجراءات مغادرة السفينة البنمية من المجرى الملاحي لقناة السويس، بعد فحص المحركات والتأكد من سلامتها، وذلك من قِبل لجنة فنية من هيئة الإشراف الأمريكية ABS، واستخراج شهادة سلامة العبور لاستكمال مسيرها.



وأشارت المصادر إلى تولي اثنين من كبار مرشدي قناة السويس إرشاد السفينة حتى مغادرتها المجري الملاحي للقناة، واستكمال رحلتها البحرية التي بدأتها في مارس الماضي، وأعاق حادث الجنوح الذي تعرضت إليه إتمامها، لتتجه بعد قرار رفع الحجز التحفظي للسفينة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وأنهى ممثلو اللجنة القانونية المنتدبة من هيئة المحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية إجراءات رفع الحجز التحفظي، وإعلان طاقم "إيفر جيفين" البحري بقرار المستشار عمر القاضي، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، والذي وافق رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، برفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حتى يتنسى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا الأربعاء.