بث مباشر ... السفينة البنمية " ايفر جيفن " تستعد لمغادرة المجرى الملاحى لـ قناة السويس

أذاعت فضائية مصر الأولى بثا مباشرا رصد لقطات حية بشأن استعدادات لمغادرة السفينة البنمية " ايفر جيفن " المجرى الملاحى لقناة السويس بموجب الاتفاق مع هيئة القناة .

يذكر أن الهيئة العامة لقناة السويس قد انتهت من استعدادتها النهائية لمغادرة السفينة "إيفرجرين" وذلك بعد إنهاء ممثلو اللجنة القانونية المنتدبة من هيئة المحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية إجراءات رفع الحجز التحفظي، وإعلان طاقم "إيفر جيفين" البحري بقرار المستشار عمر القاضي، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، والذي وافق رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، برفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN .



وكشفت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس، عن التفاصيل الكاملة لإقامة احتفالية مغادرة السفينة البنمية " ايفر جيفين، المجري الملاحي للقناة، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يشارك 6 قاطرات، و7 لانشات، في الاحتفالية التي تشهدها قناة السويس، بعد قليل، بحضور سفراء ودبلوماسيين وممثلي توكيلات ملاحية عالمية.

وأكدت المصادر قيام القاطرات المشاركة بعمل مناورات حريق، وعروض بحرية علي هامش توقيع عقود التسوية الاخيرة لمفاوضات ايفر جيفين.

كما اوضحت المصادر الاطمئنان علي سلامة الطاقم البحري للسفينة ايفر جيفين والمكون من 25 بحري، قبل ساعات من المغادرة.