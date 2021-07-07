اقتصاد الإمارات.. 720 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 720 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 203 مبايعات بقيمة 462.24 مليون درهم منها 7 مبايعات للأراضي بقيمة 110.1 مليون درهم و196 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 352.14 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 86 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الثالثة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 102 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية السادسة بتسجيلها مبايعة بقيمة مليوني درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعة بقيمة 869 ألف درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 217.08 مليون درهم منها 12 رهنا للأراضي بقيمة 124.65 مليون درهم و53 رهنا للفلل والشقق بقيمة 92.43 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 112 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 22 هبة بقيمة 41.56 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة قريطيسة بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 7 ملايين درهم.