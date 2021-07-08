اليوم ..انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة الفيوم



تطلق جامعة عين شمس صباح اليوم الخميس قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي قرية البسيونية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم ، وياتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ، وتحت رعاية أ.د. أحمد عبد الله الأنصاري و أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .

حيث تقدم القافلة خدماتها المتنوعة في مجالات الصحة و محو الأمية من خلال كليات الطب و طب الأسنان و التمريض و مركز تعليم الكبار بالجامعة وذلك برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث. و إشراف عام أ.د شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



و تقدم القافلة خدماتها الطبية مجاناً في تخصصات الجراحة العامة ، النساء، الرمد، الباطنة، مخ و أعصاب، أنف و أذن ، جلدية ، أطفال، عظام، قلب، بالإضافة إلى صيدلية القافلة لصرف العلاج مجاناً.



هذا إلى جانب فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة أ.د. عاشور عمري.

الجدير بالذكر أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة أ.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ورئيس فريق مكافحة العدوى ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطعيم جميع أعضاء المجتمع الجامعي باللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19 ، من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الموظفين و العمال و السائقين. على أن تنتهي مهمة تطعيم السادة أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة في الأسبوع الأول من سبتمبر 2021 قبل بدء الدراسة في العام الجامعي 2021/2022 .



هذا و تضم اللجنة المشكلة في عضويتها كلاً من أ.د. هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. رحاب محمد عبد الرحمن نائب مدير مستشفى أمراض النساء و أ.د. حسين سيد حسين نائب مدير مستشفى الباطنة .