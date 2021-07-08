اليوم ..انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة الفيوم
تطلق جامعة عين شمس صباح اليوم الخميس قافلة تنموية شاملة لخدمة أهالي قرية البسيونية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم ، وياتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ، وتحت رعاية أ.د. أحمد عبد الله الأنصاري و أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .
حيث تقدم القافلة خدماتها المتنوعة في مجالات الصحة و محو الأمية من خلال كليات الطب و طب الأسنان و التمريض و مركز تعليم الكبار بالجامعة وذلك برئاسة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث. و إشراف عام أ.د شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف أ. سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
و تقدم القافلة خدماتها الطبية مجاناً في تخصصات الجراحة العامة ، النساء، الرمد، الباطنة، مخ و أعصاب، أنف و أذن ، جلدية ، أطفال، عظام، قلب، بالإضافة إلى صيدلية القافلة لصرف العلاج مجاناً.
هذا إلى جانب فصول محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة أ.د. عاشور عمري.
الجدير بالذكر أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة أ.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ورئيس فريق مكافحة العدوى ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطعيم جميع أعضاء المجتمع الجامعي باللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19 ، من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و الموظفين و العمال و السائقين. على أن تنتهي مهمة تطعيم السادة أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة في الأسبوع الأول من سبتمبر 2021 قبل بدء الدراسة في العام الجامعي 2021/2022 .
هذا و تضم اللجنة المشكلة في عضويتها كلاً من أ.د. هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. رحاب محمد عبد الرحمن نائب مدير مستشفى أمراض النساء و أ.د. حسين سيد حسين نائب مدير مستشفى الباطنة .