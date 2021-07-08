فرج عامر: أحمد سامي مستمر مع سموحة.. ومستحقات اللاعبين «موقوفة».. فيديو

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إنه حزين من نتيجة مباراتي فريقه أمام الإسماعيلي والأهلي، إلا أنه يجدد الثقة في أحمد سامي، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنه يبذل قصارى جهده ويقدم نتائج طيبة.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن مستحقات لاعبي الفريق موقوفة منذ خسارة مباراة الإسماعيلي، مؤكدًا أنه اجتمع مع اللاعبين، وأكد لهم أنهم فقدوا تركيزهم بعد آداء طيب طوال الفترة السابقة، بسبب التعالي على الكرة.

واستكمل تصريحاته، أنه أكد للاعبيه بأنه من غير المعقول الوقوع في مثل هذه الأخطاء الساذجة والانهيار المفاجئ أمام الأهلي، وهو ما تقبله اللاعبين الذين اعترفوا بالأخطاء، خاصة وأنهم بذلوا مجهود كبير طوال الموسم، موضحًا أن التزام اللاعبين كان سر نجاحهم، إلا أنهم مؤخرًا فقدوا تركيزهم داخل الملعب.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

اكتسح النادي الأهلي نظيره سموحة، بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري WE المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 45 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد سموحة عند النقطة 40 في المركز الرابع.



واستطاع الأهلي أن يقتل أحلام سموحة مبكراً، بثلاثة أهداف في 5 دقائق في نهاية الشوط الأول.

وافتتح محمد شريف مهاجم الأهلي أهداف الفريق، في الدقيقة 41، بعدما تبادل الكرة بينه وبين طاهر محمد طاهر، الذي وضع شريف في مواجهة الهاني سليمان حارس سموحة، ليسددها شريف على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.

وبعد دقيقتين من هدف شريف، أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي، بعدما تلقى تمريرة عرضية من علي معلول، ليقابلها الشحات بتسديدة أرضية لم ينجح حارس سموحة في التصدي لها.

وفي الدقيقة 45، احتسب إبراهيم نور الدين حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفريق الأحمر، بعدما تعرض حسين الشحات لعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل مدافع سموحة، وتقدم علي معلول لتنفيذ ركلة الجزاء، ليتمكن من إحراز الهدف الثالث.

وعاد محمد شريف ليضيف الهدف الشخصي الثاني له والرابع للنادي الأهلي في الدقيقة 59، بعد هجمة منظمة من لاعبي الأهلي، وتبادل الكرة بين أفشة ومعلول الذي أرسل عرضية أرضية، قابلها شريف بتسديدة مرت على يسار الهاني سليمان إلى داخل الشباك.