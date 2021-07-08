أحمد شيبة يغلق أحد الشوارع بعد تجمع الجمهور حوله: حبكم بالدنيا

شارك النجم الشعبي أحمد شيبة مقطع فيديو، لتجمع عدد كبير من الجمهور حوله، في أحد الشوارع، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب شيبة: “ حبكم دا عندي بالدنيا ❤️🧿 اسف ع العربيات اللي اتعطلت 💋”.



يذكر أن أحمد شيبة طرح مؤخراً أغنيته الجديدة مع عمر كمال والتى تحمل اسم "يلا سلام" على موقع يوتيوب وهى من كلمات إسلام المصري وألحان عمر كمال.

يستعد الفنان أحمد شيبة، لطرح أغنيته الجديدة مع شركة شرقي برودكشن للإنتاج الغنائي والفني، وهي تحت اسم علشان الحلوين وذلك بعد أن طرحت الشركة أغنية "علشان الحلوين" للمطرب "هيثم شاكر" خلال الأيام القليلة القادمة، عبر قناتهم الرسمية علي اليوتيوب.

وأغنية عشان الحلوين للفنان أحمد شيبة من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.

من الجدير بالذكر أن "شرقي برودكشن" قد أطلقت منذ أسبوع أغنية جديدة للفنان "هيثم شاكر" وهي "واقف علي تكة" والتي حققت نجاحًا ورواجًا كبيرًا، كما أنه أصبحت تريند عبر يوتيوب ميوزك، كما أنها تستعد لإطلاق عدد من الأغاني علي طريقة السينجل عبر قناتها الرسمية علي يوتيوب خلال الفترة القادمة.

كما أنها لم تكشف حتي الآن عن تفاصيل تلك الأغاني ومن المنتظر أن يتم الإعان عن أغنيات متعددة خلال الفترة المقبلة.

شرقي برودكشن لمالكها محسن أحمد، والذي قدم عدد من الأغاني من أشهرها "أشرب شاي" للفنان حمادة هلال، وألبوم ياسمين نيازي الذي حقق نسب مشاهدة عالية عبر اليوتيوب.

كما حصل مؤخرًا علي حقوق ملكية شركتي "آربيكا" و"طرب برودكشن"، وامتلك حقوق نشر وإذاعة أكثر من ٢٨ فيلم منهم "الشوق" لروبي، "٣٦٥ يوم سعادة" لأحمد عز ودنيا سمير غانم، و"الثلاثة يستغلونها" لياسمين عبد العزيز.