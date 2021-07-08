جامعة حلوان تختتم اليوم أعمال الامتحانات لـ7 كليات

تختتم جامعة حلوان اليوم الخميس الموافق 8 يوليو امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021 حيث كانت قد انطلقت مع بداية شهر يونيو الماضي .



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، اليوم الخميس، في كليات العلوم والتربية وتكنولوجيا التعليم والتمريض وهندسة المطرية والصيدلة والطب .



وتقام الامتحانات وسط العديد من الإجراءات الاحترازية الوقاية من فيروس كورونا لمنع انتشار العدوى من أول بوابة الدخول الى الجامعة فحرصت الجامعة قياس درجة حرارة الطلاب والحرص على وجود المسافات الآمنة بينهم .



والتأكيد على تعقيم قاعات الامتحانات وتطهيرها وتهويتها، كما تابع سيادته انتظام عملية دخول الطلاب إلي الجامعة لمنع التكدس وتيسير عملية دخولهم إلي لجان الامتحانات.

وقال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تسير بهدوء وانتظام وان الجامعة تعمل على توفير مناخ هادئ الطلاب حتى يستطيعوا أن يخضوا امتحاناتهم في أجواء مريحة لهم .

وصرح الدكتور "رفاعي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن جامعة حلوان مستمرة في خوض الامتحانات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 8 يوليو، وأشار إلى أنه قد انتهت بعض الكليات الجامعة من الامتحانات وهناك بعض الكليات سوف تنتهي امتحاناتها في يوم الخميس .

وأضاف الدكتور حسام رفاعي أن الكنترولات بالكليات انتظمت في أعمالها بالتوازي مع عقد الامتحانات، ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات وأنه جارٍ العمل على تصحيح امتحانات كافة الفرق لإعلانها في اقرب وقت.

وأردف نائب رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تقوم بقياس درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم إلى لجنة الامتحانات، كما تؤكد الجامعة على ضرورة ارتداء الكمامات لجميع الطلاب قبل دخولهم الى الجامعة واستمرار ارتدها داخل الجامعة ولجان الامتحانات .



أعلنت المكتبة المركزية بجامعة حلوان، عن بدء الجرد السنوي للعام الجامعي 2020/2021 وعلية فقد تقرر إغلاق المكتبة ومكتبات الكليات للاطلاع من قبل طلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا.

إيقاف خدمة الاطلاع على الكتب

وقال مسئولو المكتبة المركزية، انه قد تقرر إيقاف خدمة الاطلاع على الكتب لجميع اقسام الكتب والرسائل العلمية بالمكتبة نظرًا لوجود أعمال جرد.



وأوضح أن أعمال الجرد تستمر لمدة شهر كل عام لحصر أعداد الكتب والرسائل الموجود للاستعداد لخدمة الطلاب فى العام الجامعي الجديد .



و تستمر أعمال الجرد السنوي من يوم الأحد الموافق 4 يوليو حتي يوم الأحد الموافق 15 أغسطس، واشارت المكتبة المركزية الى الاستمرار فى تقديم خدمة الإفادة و إستلام الرسائل و إخلاء الطرف.

افتتاح مشروع فهرسة مقتنيات المكتبة الموسيقية

وكان قد أعلنت جامعة حلوان عن افتتاح مشروع فهرسة مقتنيات المكتبة الموسيقية ضمن الفهرس الآلى للمكتبة المركزية على موقع اتحاد المكتبات الجامعية المصرية، حيث انطلق المشروع بالتعاون بين قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب والمكتبة المركزية بجامعة حلوان لرفع بيانات مقتنيات المكتبة الموسيقية من (نوت موسيقية، كتب،CD، شرائط فيديو، شرائط كاسيت) لإفادة قطاع كبير من المتخصصين فى مجال الموسيقى والتواصل مع الكليات المختلفة بالجامعة لنشر الوعى بأهمية المكتبة الموسيقية وما تقدمه من أنشطة متنوعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة مها محمد حسنى عميد كلية الآداب.

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على اهتمام الجامعة بالمكتبات وتطويرها، حيث تعد المكتبة الموسيقية بجامعة حلوان أول مكتبة موسيقية جامعية فى الوطن العربي وواحدة من سبع مكتبات موسيقية فى الجامعات على مستوى العالم. وتابع سيادتة أن الجامعة دائما ما تولى الاهتمام بالمكتبة الإلكترونية لتغطي كافة الاختصاصات بما يساهم فى تقديم الدعم اللازم للطلاب والباحثين، فى ظل التقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم بهدف نشر العلم والثقافة والحفاظ على التاريخ الانسانى .