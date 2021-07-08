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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تستعد لموسم الحج 2021 بهذا الإجراء

السعودية
السعودية

اعلن المتحدث الرسمي في صحة منطقة مكة المكرّمة حمد فيحان العتيبي عن تجهيز 4 مستشفيات بالمشاعر المقدسة، لموسم الحج هذا العام

وأوضح المتحدث الرسمي في صحة منطقة مكة المكرمة في تصريح لـ "العربية.نت" أن المستشفيات هي جبل الرحمة وشرق عرفات ومنى الوادي والمستشفى الميداني المتنقل، بالإضافة إلى 6 مراكز بالمشاعر .


وبين المتحدث الرسمي في صحة منطقة مكة المكرّمة أن هناك 45 مقراً لضربات الحرارة منها 23 في جبل الرحمة، و 22 بمنى الوادي، كما أن هناك 42 سرير عناية مركزة بمستشفى جبل الرحمة ومستشفى منى الوادي.

و لفت العتيبي إلى أن عدد الفرق الطبية هذا العام بلغ 32 فرقة طبية، منها 10 فرق بمستشفيات العاصمة المقدسة، و22 فرقة بالمشاعر المقدسة، كما تشارك في أعمال حج هذا العام 36 سيارة إسعاف.

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وأكد أنه في حالة الاشتباه بفيروس كورونا، وظهور أعراض على الحاج، سيتم عزل الحالة فوراً في أماكن مخصصة داخل المستشفى، كما سيتم إجراء الفحوصات المخبرية داخل المشاعر المقدسة والتأكد من حالة الحاج.


وذكر  إن بروتوكولات وقائية وضعت لجميع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، وكذلك لحجاج بيت الله الحرام داخل مقرات العمل، وكذلك في إسكان الحجاج والعاملين.

ونوه الي  وجود جهات رقابية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية للمشاركين، بالإضافة إلى وجود فريق متخصص من مكافحة العدوى داخل المستشفى لتطبيق جميع البروتوكولات الصحية.

وأكد أنه تم التركيز على الجانب الوقائي والتجهيز لضربات الحرارة والإجهاد الحراري المتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة لحج هذا العام.

فيما، أفاد العتيبي، بأن مراكز صحية جهّزت بمراوح التبريد، كما تم عقد دورات تدريبية للتعامل مع ضربات الحرارة والإجهاد الحراري، للتعامل مع هذه الحالات.

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