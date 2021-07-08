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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى وتعاني حالة من عدم الاستقرار، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.

رغم تعافيها من كورونا.. سبب استمرار أزمة دلال عبد العزيز الصحية

مازالت الفنانة دلال عبد العزيز تعالج من أعراض ما بعد الإصابة بفيروس كورونا،  بعد مرور أكثر من شهرين على دخولها إلى المستشفى مع زوجها الراحل الفنان سمير غانم بعد إيجابية تحاليلهما. 

دنيا سمير غانم تثير القلق حول حالة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز على حسابها بتطبيق إنستجرام صباح اليوم، مما أثار القلق حول حالة والدتها الصحية. 

وعلقت دنيا سمير غانم على صورة دلال عبد العزيز وسمير غانم برسم تعبيري يعبر عن حزنها لوضع الأسرة بعد رحيل والدها وحالة والدتها الصحية التي مازالت غير مستقرة. 

مستشار الرئيس للصحة يكشف آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز|فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤؤن الصحية، أن ما تعاني منه الفنانة دلال عبد العزيز الآن، وهو تداعيات ومضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وليس المرض الفيروسي نفسه.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "اللي عنده الفيروس بيخف، ولكن ما يعاني منه كثيرا بعد الإصابة بكورونا هي مضاعفات الفيروس نفسه".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤؤن الصحية أن تم رصد حتى الآن نحو 23 مشكلة لمضاعفات الفيروس، من الممكن أن يتعرض لها المتعافي من كورونا.

بعد تدهور الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز.. كل ما تريد معرفته حول أعراض كورونا طويلة الأمد

تستمر الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز في التدهور بسبب فيروس كورونا المستجد وأعراضه طويلة الأمد عليها، مما أدى إلى تواجدها في المستشفى حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويستمر فيروس كورونا الخفيف أو المعتدل لمدة أسبوعين تقريبًا لمعظم الأشخاص، لكن آخرين يعانون من مشاكل صحية مزمنة حتى بعد تعافيهم من المرحلة الحادة من المرض.

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