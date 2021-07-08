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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جلسة مجلس الأمن..مديرة البرنامج الأممي للبيئة: يجب التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث

سد النهضة
سد النهضة

قالت  المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليوم الخميس، إن النيل الأزرق يمثل مصدرا للمياه لمصر وإثيوبيا والسودان، حيث يلتقي النيل الأزرق بالأبيض في الخرطوم ومنها إلى مصر.

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المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي: حتى الآن لم يتحقق أي جديد في ملف سد النهضة

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ممثل الأمين العام للأمم المتحدة: مخاوف بشأن ملء سد النهضة في سنوات الجفاف

وأضافت أن سد النهضة باعتباره سدا ضخما يمكن أن يهدد بالجفاف في بعض الأوقات، وهو ما يؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث لتنظيم تدفق المياه.

وتابعت أنه يمكن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، حيث إنه من الضروري التوصل لاتفاق ينظم الأمر بين الدول الثلاث.

وتوقعت أن يتعرض النهر لتغيرات عدة خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية، من مناخ أو جفاف، لذلك ضروري التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

وأعربت عن استعداد الأمم المتحدة في المساعدة للوصول إلى اتفاق بشأن تنظيم المياه بين الدول الثلاث.

 

 

مصر واثيوبيا الأمم المتحدة مجلس الأمن سد النهضة جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

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