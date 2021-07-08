جلسة مجلس الأمن..مديرة البرنامج الأممي للبيئة: يجب التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليوم الخميس، إن النيل الأزرق يمثل مصدرا للمياه لمصر وإثيوبيا والسودان، حيث يلتقي النيل الأزرق بالأبيض في الخرطوم ومنها إلى مصر.

وأضافت أن سد النهضة باعتباره سدا ضخما يمكن أن يهدد بالجفاف في بعض الأوقات، وهو ما يؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث لتنظيم تدفق المياه.

وتابعت أنه يمكن التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، حيث إنه من الضروري التوصل لاتفاق ينظم الأمر بين الدول الثلاث.

وتوقعت أن يتعرض النهر لتغيرات عدة خلال السنوات المقبلة بسبب التغيرات المناخية، من مناخ أو جفاف، لذلك ضروري التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

وأعربت عن استعداد الأمم المتحدة في المساعدة للوصول إلى اتفاق بشأن تنظيم المياه بين الدول الثلاث.