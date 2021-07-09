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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مزارعو أوليلة في الدقهلية يستغيثون من جفاف بحر الطويل

صدى البلد

طالب أهالي قرية اوليله التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتطهير بحر الطويل، لاحتوائه على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهه ما يصيب أهل القرية بالأمراض والأوبئة ويؤدى لعدم وصول مياه الري لأراضي المزارعين.


وقال المواطن مصطفي الليثى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": بحر الطويل أول طريق أوليلة سنتماي مركز ميت غمر محافظة الدقهلية يروي 300 إلى 400 فدان وهذا البحر مردوم نهائيا أمام البيوت ولا تدخله المياه وتقوم الجمعية بتطهير أي كلام وجمع ثمن التطهير من الأهلى جزافا وإذا لم تدفع تحرم من كيماوي الأرض ويقوم الموظف بعمل محضر تبديد للفلاح الذى يدفع الفلوس ولا يحصل علي المياه.


وأضاف: بحر الطويل مليء بأكوام القمامة مما تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات المحملة بالأمراض والأوبئة.


واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد صحة العديد من المواطنين، وبوار الأراضى الزراعية.
 
للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01285144924

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
 

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