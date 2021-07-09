مزارعو أوليلة في الدقهلية يستغيثون من جفاف بحر الطويل

طالب أهالي قرية اوليله التابعة لمركز ميت غمر محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بتطهير بحر الطويل، لاحتوائه على أنواع مختلفة من المخلفات ومقلب للنفايات، الأمر الذى تسبب فى تلوث مياهه ما يصيب أهل القرية بالأمراض والأوبئة ويؤدى لعدم وصول مياه الري لأراضي المزارعين.



وقال المواطن مصطفي الليثى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": بحر الطويل أول طريق أوليلة سنتماي مركز ميت غمر محافظة الدقهلية يروي 300 إلى 400 فدان وهذا البحر مردوم نهائيا أمام البيوت ولا تدخله المياه وتقوم الجمعية بتطهير أي كلام وجمع ثمن التطهير من الأهلى جزافا وإذا لم تدفع تحرم من كيماوي الأرض ويقوم الموظف بعمل محضر تبديد للفلاح الذى يدفع الفلوس ولا يحصل علي المياه.



وأضاف: بحر الطويل مليء بأكوام القمامة مما تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات المحملة بالأمراض والأوبئة.



واختتم استغاثته مناشدًا وزيري الموارد المائية والري والتنمية المحلية بسرعة التدخل وإصدار تعليمات مشددة للمسئولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حلول فورية لتلك المشكلة التي تهدد صحة العديد من المواطنين، وبوار الأراضى الزراعية.



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