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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

على كل شكل .. سيارات يعشقها جيلا الثمانينيات والتسعينيات.. صور

على كل شكل .. سيارات
على كل شكل .. سيارات يعشقها جيل الثمانينات و التسعينات 

على كل شكل و لون، تبقى تصميمات السيارات واحدة من أبرز الأشياء التي ينجذب إليها الأجيال، فمن الممكن أن تخطف قلبك علامة تجارية تكون هي الأقرب لديك، أو تصميم خارجي لسيارة الأحلام، و بين كل حقبة وأخرى استطاعت شركات تصنيع السيارات أن تشكل حالة فريدة داخل وجدان الأجيال، وذلك عبر الطرازات المختلفة والتي كلما شاهدها جيل الثمانينات و التسعينيات استرجع من خلالها أجمل المواقف والذكريات.

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أصل الحكاية| بين الماضي و الحاضر .. سيارات تستحوذ على قلوب المصريين

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أصل الحكاية| تعرف على مخترع أول سيارة عبر التاريخ

الالمانى و الياباني والأمريكي 

 

و بين الطرازات المختلفة التي أثرت بقوة في انفس جيل الثمانينات و التسعينيات هي الأيقونة الفريدة الخاصة بعملاقة تصنيع السيارات الألمانية فولكس فاجن، و هي النسخة جولف 1 و 2، و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث جاءت جولف 2 بنسبة طول بلغت 3980 مم، و عرض يقدر بـ 1700 مم، و 1400 مم للارتفاع، بينما تنوعت القدرات الفنية الخاصة بهذه السيارة و تشمل محرك بسعة 1300 سي سي، بقوة 55 حصان، مع محرك اخر بسعة 1600 سي سي ينتج قوة تتراوح بين 69 حصان إلى 75 حصان، بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 1800 سي سي، بقوة تبدأ من 90 حصان إلى 210 حصان، بالإضافة إلى نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال و الاخر أوتوماتيكي الاداء.

ثم يأتي دور السيارة السيدان الأكثر تأثيرًا و هي النسخة اليابانية هوندا سيفيك، و التي تتمتع بتصميم مميز يحمل الكثير من اللمسات الانسيابية، مع مصابيح أمامية حادة، و غطاء محرك مدبب، مع مفهوم رباعي الأبواب، و صالون يتسم بالرحابة نسبة إلى التصميم الهيكيلي، مع محرك بسعة 1400 و 1500 و 1600 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وآخر أوتوماتيكي للفئات الأعلى تجهيزًا، كما حصلت أيضا هذه السيارة على عدة تجهيزات داخلية.

ولا ننسى واحدة من أشهر سيارات الدفع الرباعي و هي النسخة JEEP شيروكي و التي حصلت على تصميم خارجي عملاق، يمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، مع حزمة فنية أهمها محرك سعة 2500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 130 حصان، و نسخة اخرى سعة 4000 سي سي، و مازالت تلك الإصدارات الثلاث تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة، بينما تتصدر المشهد أيضا داخل قلوب الأجيال المتعلقة بها نسبة إلى تأثيرها القوي، بالإضافة إلى الكثير من العلامات التجارية الرائدة.

شكل لون علامة تجارية الثمانينات التسعينيات

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