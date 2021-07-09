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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. رئيس مايكروسوفت السابق ينضم لنادى أثرياء العالم.. ومفاجأة في تصميم لوحة مفاتيح جهاز شاومي Mi Pad 5

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بإجمالي ثروة تخطت الـ 100 مليار.. رئيس مايكروسوفت السابق ينضم لنادى أثرياء العالم


أدى الارتفاع القياسي الأخير في أسهم مايكروسوفت Microsoft، إلى إضافة الرئيس التنفيذي السابق للشركة الأمريكية، ستيف بالمرSteve Ballmer، لنادى لأثرياء المميزين في العالم، مع إجمالي ثروة تتخطى حاجز الـ 100 مليار دولار.

 

هواوي تقلب الموازين وتكشف أحدث هواتف Nova 8 بنظام أندرويد

 

كشفت شركة هواوي Huawei، أحدث هواتفها التي تعمل بنظام أندرويد، ويأتي هاتف Nova 8i بإمكانيات متطورة وسعر منافس، الذي قد يساعد عملاقة التقنية الصينية على استعادتها مكانتها في سوق الأجهزة المحمولة.

 

مفاجأة في تصميم لوحة مفاتيح جهاز شاومي Mi Pad 5.. صور

 

تستعد شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق جهازها اللوحي Mi Pad 5، والذي يعمل بنظام أندرويد وقد كشفت أحدث التسريبات عن مفاجأة جديدة سيأتي بها جهاز الحاسب الدفتري الجديد.  

 

بكاميرا طائرة.. شاهد تصميم مبتكر لهاتف فيفو المستقبلي

 

تعمل شركة فيفو Vivo، على تطوير هاتف ذكي جديد، يضم كاميرا مدمجة شبيهة بـ الدورن كاميرا drone، وفقًا لبراءة اختراع قدمتها الشركة الصينية، ما سيتيح للمستخدمين التقاط الصور من زوايا غير مسبوقة.

 

تعرف على أحدث موبايل لشركة itel العالمية بمصر

 

تستعد "itel" موبايل  الشركة  الرائدة في مجال الهواتف المحولة بإفريقيا والمتواجدة في 50 سوقا حول العالم؛ لإطلاق هاتفها الجديد "السوبرP37" في السوق المصري، الذي يأتي ضمن سلسلة هواتف p التى لقت نجاحا كبيرا منذ بداية طرحها محليا، لما توفره من خصائص ومزايا متنوعة تلبي إحتياجات المستهلكين فيما يبحثون عنه من مواصفات أساسية في الهواتف الذكية وبسعر تنافسي ضمن استراتيجية الشركة في إتاحة التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع.

 

شاهد.. أوبو تطور إصدارا جديدا من Reno5 بتصميم أقوى للألعاب

 

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق إصدار جديد من سلسلتها الشهيرة رينو5، حيث تخطط عملاقة التقنية الصينية لطرح إصدارا جديدا من التشكيلة مخصص للألعاب، والذي تم رصده ضمن قوائم EUIPO، تحت اسم Oppo Reno5.

 

هواوي تعلن رسميا عن حاسوبها اللوحي المطور MatePad 11

 

أطلقت شركة هواوي، حاسوبها اللوحي MatePad 11، وينطلق الجهاز إلى السوق الصيني مع نظام التشغيل الجديد HarmonyOS 2، مثبت مسبقا.

 

 

 

 

 

 

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