أخبار التكنولوجيا.. رئيس مايكروسوفت السابق ينضم لنادى أثرياء العالم.. ومفاجأة في تصميم لوحة مفاتيح جهاز شاومي Mi Pad 5

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، التي تتضمن الأخبار والتقارير الجديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:



أدى الارتفاع القياسي الأخير في أسهم مايكروسوفت Microsoft، إلى إضافة الرئيس التنفيذي السابق للشركة الأمريكية، ستيف بالمرSteve Ballmer، لنادى لأثرياء المميزين في العالم، مع إجمالي ثروة تتخطى حاجز الـ 100 مليار دولار.

كشفت شركة هواوي Huawei، أحدث هواتفها التي تعمل بنظام أندرويد، ويأتي هاتف Nova 8i بإمكانيات متطورة وسعر منافس، الذي قد يساعد عملاقة التقنية الصينية على استعادتها مكانتها في سوق الأجهزة المحمولة.

تستعد شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق جهازها اللوحي Mi Pad 5، والذي يعمل بنظام أندرويد وقد كشفت أحدث التسريبات عن مفاجأة جديدة سيأتي بها جهاز الحاسب الدفتري الجديد.

تعمل شركة فيفو Vivo، على تطوير هاتف ذكي جديد، يضم كاميرا مدمجة شبيهة بـ الدورن كاميرا drone، وفقًا لبراءة اختراع قدمتها الشركة الصينية، ما سيتيح للمستخدمين التقاط الصور من زوايا غير مسبوقة.

تستعد "itel" موبايل الشركة الرائدة في مجال الهواتف المحولة بإفريقيا والمتواجدة في 50 سوقا حول العالم؛ لإطلاق هاتفها الجديد "السوبرP37" في السوق المصري، الذي يأتي ضمن سلسلة هواتف p التى لقت نجاحا كبيرا منذ بداية طرحها محليا، لما توفره من خصائص ومزايا متنوعة تلبي إحتياجات المستهلكين فيما يبحثون عنه من مواصفات أساسية في الهواتف الذكية وبسعر تنافسي ضمن استراتيجية الشركة في إتاحة التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع.

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق إصدار جديد من سلسلتها الشهيرة رينو5، حيث تخطط عملاقة التقنية الصينية لطرح إصدارا جديدا من التشكيلة مخصص للألعاب، والذي تم رصده ضمن قوائم EUIPO، تحت اسم Oppo Reno5.

أطلقت شركة هواوي، حاسوبها اللوحي MatePad 11، وينطلق الجهاز إلى السوق الصيني مع نظام التشغيل الجديد HarmonyOS 2، مثبت مسبقا.