خالد بيومي عبر تويتر: مع بلدي في أي قرار لسد النهضة

علق الناقد الرياضي خالد بيومي كلمة وزير الخارجية سامح شكري أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي.



وغرد خالد بيومي عبر تويتر قائلا: "‏مع بلدي في أي قرار لسد النهضة مواطن مصري خالد بيومي".





وقال وزير الخارجية سامح شكري: إن على المجتمع الدولي اتخاذ القرارات المناسبة بشأن قضية سد النهضة، ويجب أن تكون المفاوضات وفق إطار زمني محدد.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن مصر تريد التوصل لـ حل دون الأضرار بمصالح المصريين.

وقد قال وزير الخارجية سامح شكري، إن إثيوبيا تتخذ قرارات أحادية، بشأن ملء السد وأن ما تقوم به إثيوبيا يهدد الأمن و الاستقرار، ولذلك نطالب مجلس الأمن بحماية الحقوق المصرية وفقًا للقانون.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عن مصر تسعى للوصول لـ حل سلمي، ولذلك تم اللجوء لـ مجلس الأمن.



ولفت إلى أن الاتحاد الافريقي قام بدور كبير في هذه القضية ولكن لم يتم التوصل لـ حل.



وقد قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر استمرت في التفاوض بقضية سد النهضة استنادا لحسن النية وتوافر إرادة سياسية جادة للتوصل إلي اتفاق عادل.

وأضاف وزير الخارجية سامح شكري، خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، أن إثيوبيا تتخذ قرار احادي ولا تنظر لـ المشكلات التي تقع على دولتي المصب مصر و السودان.



ولفت إلى أن هذا السلوك الفج من الجانب الإثيوبي، يجسد سوء النية و فرض الأمر الواقع، وأن النهج الإثيوبي و تصرفاتها الأحادية المستمرة تفضح تجاهلها بل وازدراءها لقواعد القانون الدولي.



وقد أصدر الاتحاد الإفريقي، بيانا اليوم الخميس وذلك قبل جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول قضية سد النهضة الإثيوبي.



وتحدث بيان الاتحاد الإفريقي حول نتائج اجتماع مكتب الاتحاد برئاسة رئيس الكونغو الديموقراطية في 24 يونيو الماضي.

وقال في البيان، إنه يواصل مهمته التيسيرية فيما يتعلق بسد النهضة، مضيفًا أنه عقد اجتماعًا وزاريًا في كينشاسا في الفترة من 3 إلى 6 أبريل 2021؛ بمشاركة الأطراف الثلاثة: مصر وإثيوبيا والسودان.

وقال رئيس الكونغو الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، إنه سافر على التوالي إلى القاهرة والخرطوم وأديس أبابا خلال أسبوع في مايو الماضي، مشيرًا إلى أنه شجع الأطراف على المحادثات، مع رؤساء دول وحكومات ثلاثة بلدان تمت زيارتها.

وأبلغ أنه يواصل المشاورات بهدف دفع العملية إلى الأمام، متعهدًا بمواصلة جهوده في التواصل مع مختلف الأطراف في أقرب وقت ممكن.