وليد البطوطي: السائح الروسي بيصرف كتير وعودته كلفت مشاورات عديدة

قال الخبير السياحي ، وليد البطوطي ، على خلفية رفع الحظر عن تسيير الرحلات السياحية إلى المنتجعات المصرية ، إن القرار لم يتم اتخاذه سوى بعد انعقاد مشاورات واتفاقيات ، مع الجانب المصري ، والوصول لنتائج مرضية جدا ، لكلا الطرفين .

وأضاف الخبير السياحي ، وليد البطوطي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن أبرز تلك النتائج التي تم التوصل لها بين مصر وروسيا ، هي إنهاء الوسيط السياحي التركي ، موضحا أن أية سائح روسي سيأتي لزيارة مصر ، سيكون من خلال شركات روسية ، أو شركة مصرية .

وأشار " البطوطي" إلى أن الوسيط التركي كان يتعمد في السابق ، بيع الرحلات إلى مصر بأسعار متدنية ، لأسباب سياسية ، متابعا أن هناك في الوقت حالي اهتمام كبير بـ متطلبات السائح الروسي .

ولفت إلى أن السائح الروسي لديه الشغف في زيارة القاهرة التاريخية ، خلال جولته ، إلى جانب شغفه بزيارة بمدن الأقصر ومرسى علم ، معقبا : " السائح الروسي بيتحرك كتير وبيصرف " .

وأكمل أن السائح الروسي لا يجد أية عوائق تواجه خلال زيارة مصر ، وذلك لتوافر العديد من المرشدين السياحيين متحدثي اللغة الروسية ، والمرافقين لهم على مدار 24 ساعة .

منظمة السياحة العالمية لـ صدى البلد: عودة الروس تؤكد أمان المطارات المصرية

قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أستاذ الاقتصاد السياحي بجامعة فرانكفورت، إن عودة السياحة الروسية إلى مصر لها معني نفسي كبير جدا بالنسبة للمصريين وللمستهلكين السياحيين في الأسواق المختلفة، حيث ستزيل اللغط الذي كان سائدا بخصوص تأمين المطارات المصرية، وخلافه.

وأكد البطوطى لـ"صدى البلد"، أن السوق الروسي يمكن أن يساند الشركات والفنادق في تلك الفترة حتى تستقر الأسواق الأوروبية، حيث أن السوق الروسي لا يتأثر كثيرا بالأحداث والتي منها الجائحة الحالية.

وتابع المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أنه مطلوب خلال الفترة الحالية والقادمة مراعاة مستوى الخدمات المقدمة للسائحين في الفنادق ووسائل النقل والمطارات، بالإضافة إلى مستوى النظافة والتعقيم والأمور الصحية المختلفة، وحيث أن السائح خلال تلك الفترة سوف يكون أكثر حساسية وملاحظة للسلبيات.

وأشار إلى أنه بالنسبة للأسواق الأخرى المنافسة لمصر في جزء أو بعض المنتجات السياحية، مثل تركيا، فهي موسمية وهناك أنماط سياحية في مصر لا يمكن أن ينافسها فيها أحد خاصة السياحة الثقافية.

وأوضح المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، أنه مطلوب فقط من مصر تسريع وتيرة تطعيم المواطنين خلال الفترة القادمة، وحيث أن العالم ينشر عليه يوميا معدلات التطعيم في الدول والتي يطلع عليها الناس باستمرار.

وأضاف إنه يجب مراعاة الصيانة في الفنادق والفنادق العائمة، حتى نتحاشى المشاكل الفنية المختلفة عند استئناف التشغيل بها.

يذكر أن روسيا، أعلنت اليوم الخميس، رفع الحظر عن رحلات الطيران "العارض" من وإلى مصر.

وحسب "روسيا اليوم"، رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا، اليوم الخميس، الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر.