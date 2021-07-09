الأزهر في أسبوع.. قبول دفعات جديدة للدراسة مجانا.. وتبرع طالبات الطب بجهاز غسيل كلوي

شهدت مشيخة الأزهر عدة أحداث وقرارات مهمة، خلال الأسبوع الجاري، نرصد أبرزها في تقرير يبرز أهم الأخبار خلال الأسبوع في الأزهر.

شيخ الأزهر: بعض شبابنا أصبح بلا هوية



قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن علماء الدين على عاتقهم دور كبير ومهم في معالجة القضايا المعاصرة، والتعامل مع القضايا المستجدة بما يناسبها من أحكام في ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، وتحقيق مصالح الناس، وأن الأزهر يضطلع بهذا الدور على مدار تاريخه الذي يمتد لأكثر من ألف عام، وقد حظي مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في العلوم الإسلامية، والذي عقد في العام الماضي بانتشار وقبول واسع بفضل اجتهاد العلماء المشاركين فيه في قضايا تمس بشكل مباشر حياة الناس ومصالحهم.

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الجامع الأزهر يعلن قبول دفعات جديدة





أعلن الجامع الأزهر الأربعاء، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وصفحة الجامع الأزهر على فيسبوك عن فتح باب التقدم لالتحاق الدارسين بالأروقة الأزهرية التالية:

- رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات.

- رواق التجويد والقراءات بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات.

- رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر.

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تبرع طالبات الأزهر دفعة 51 بجهاز غسيل كلوي



وقررت الدفعة رقم 51 بكلية طب البنات بجامعة الأزهر، المشاركة في تطوير مستشفى سيد جلال التابع لجامعة الأزهر، إيمانا بدور الطالبات في خدمة جامعتهن وتقديم الرعاية الطبية الجيدة للمرضى.

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الكتب الأكثر مبيعا من إصدارات مجمع البحوث



كشف الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، عن الكتب الأكثر مبيعا من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية التي يشارك بها في جناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب.

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الإمام الاكبر يعزي أسرة عضو لجنة امتحانات بالأزهر





وأجرى فضيلة الإمام الاكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا لتقديم واجب العزاء لأسرة الأستاذ رفعت عبد المالك، عضو لجنة الامتحانات بمعهد جرجا بمنطقة سوهاج الأزهرية، الذي توفي إلى رحمة الله تعالى إثر حادث أليم أثناء عودته من امتحانات الثانوية.

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رئيس جامعة الأزهر يستقبل أمين عام مجمع الفقه





واستقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الأربعاء بمكتبه الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ترافقه سارة أمجد بديوي، مديرة شئون الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين، وأمجد إبراهيم مصطفى، رئيس قسم المراسم بالمجمع.

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طالبات تمريض الأزهر يزرْن مستشفي 57357





نظمت كلية التمريض جامعة الأزهر زيارة علمية عملية اليوم الثلاثاء إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

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الأزهر يستقبل الأعمال المشاركة في المسابقة العالمية للكاريكاتير





يواصل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بـ الأزهر الشريف، استقبال الأعمال الفنية المشاركة في «مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير» في دورتها الأولى، والتي تعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبإشراف عام من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وذلك على هامش ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير.

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