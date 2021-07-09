عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر في أسبوع.. قبول دفعات جديدة للدراسة مجانا.. وتبرع طالبات الطب بجهاز غسيل كلوي

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

شهدت مشيخة الأزهر عدة أحداث وقرارات مهمة، خلال الأسبوع الجاري، نرصد أبرزها في تقرير يبرز أهم الأخبار خلال الأسبوع في الأزهر.

 

شيخ الأزهر: بعض شبابنا أصبح بلا هوية 
 

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن علماء الدين على عاتقهم دور كبير ومهم في معالجة القضايا المعاصرة، والتعامل مع القضايا المستجدة بما يناسبها من أحكام في ضوء مقاصد الشريعة وقواعدها العامة، وتحقيق مصالح الناس، وأن الأزهر يضطلع بهذا الدور على مدار تاريخه الذي يمتد لأكثر من ألف عام، وقد حظي مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في العلوم الإسلامية، والذي عقد في العام الماضي بانتشار وقبول واسع بفضل اجتهاد العلماء المشاركين فيه في قضايا تمس بشكل مباشر حياة الناس ومصالحهم.

للمزيد من هنا

الجامع الأزهر يعلن قبول دفعات جديدة

 

أعلن الجامع الأزهر الأربعاء، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وصفحة الجامع الأزهر على فيسبوك عن فتح باب التقدم لالتحاق الدارسين بالأروقة الأزهرية التالية:
- رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات.
- رواق التجويد والقراءات بالجامع الأزهر وفروع الرواق بالمحافظات.
- رواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر.

للمزيد من هنا

تبرع طالبات الأزهر دفعة 51 بجهاز غسيل كلوي
 

وقررت الدفعة رقم 51 بكلية طب البنات بجامعة الأزهر، المشاركة في تطوير مستشفى سيد جلال التابع لجامعة الأزهر، إيمانا بدور الطالبات في خدمة جامعتهن وتقديم الرعاية الطبية الجيدة للمرضى.

للمزيد من هنا

الكتب الأكثر مبيعا من إصدارات مجمع البحوث


كشف الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، عن الكتب الأكثر مبيعا من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية التي يشارك بها في جناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب.

للمزيد من هنا
 

الإمام الاكبر يعزي أسرة عضو لجنة امتحانات بالأزهر

 

وأجرى فضيلة الإمام الاكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا لتقديم واجب العزاء لأسرة الأستاذ رفعت عبد المالك، عضو لجنة الامتحانات بمعهد جرجا بمنطقة سوهاج الأزهرية، الذي توفي إلى رحمة الله تعالى إثر حادث أليم أثناء عودته من امتحانات الثانوية.

للمزيد من هنا

رئيس جامعة الأزهر يستقبل أمين عام مجمع الفقه

 

واستقبل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الأربعاء بمكتبه الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ترافقه سارة أمجد بديوي، مديرة شئون الأسرة والمرأة والطفولة والمسنين، وأمجد إبراهيم مصطفى، رئيس قسم المراسم بالمجمع.

للمزيد من هنا

طالبات تمريض الأزهر يزرْن مستشفي 57357 

 

نظمت كلية التمريض جامعة الأزهر زيارة علمية عملية اليوم الثلاثاء إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.

للمزيد من هنا

الأزهر يستقبل الأعمال المشاركة في المسابقة العالمية للكاريكاتير


يواصل مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بـ الأزهر الشريف، استقبال الأعمال الفنية المشاركة في «مسابقة الأزهر العالمية لفن الكاريكاتير» في دورتها الأولى، والتي تعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبإشراف عام من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وذلك على هامش ملتقى الأزهر الدولي الأول للكاريكاتير.

للمزيد من هنا

الجامع الازهر دفعات جديدة طالبات غسيل كلوى الإمام الاكبر

ترشيحاتنا

أطعمة تعالج التهاب الأعصاب وتمنع الإصابة به

أشهر زوجات رؤساء مصر.. CNN تنعي جيهان السادات

تعاون الإنتاج الحربى مع تحالف الشركات العاملة في مجال معالجة وتحلية المياه

جرائم كشفتها السوشيال ميديا.. فيديوهات موكا وعنتيل المنيا والتحرش بالأطفال

استفزاز جديد.. إثيوبيا: جلسة مجلس الأمن ومخرجاتها تمثل نجاحا لنا

بعد منحه لـ جيهان السادات.. وسام الكمال تكريم عقيلات رؤساء الدول والملوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة جيهان السادات.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أم الأبطال

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

وفاة جيهان السادات بعد صراع مع المرض

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

التعليم: إجازة 5 أيام في جدول امتحانات الثانوية العامة بسبب عيد الأضحى

خالد الغندور يهنىء الزمالك بـ لقب نادي القرن

هتروح بنها من فلب القاهرة في دقائق.. ما لا تعرفه عن محور التجنيد - شبرا بنها الحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

بصورة مع حفيدة صدام.. محمد رمضان يتحدي مشاعر الكويتيين

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

بمشاركة دولية.. مؤتمر طب التجميل النسائي يناقش حلول الحد من ختان الإناث.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ