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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الضحية الخامسة لـ الأهلي.. حمدي النقاز يقترب من مغادرة الترجي

حمدي النقاز لاعب
حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي

أكد تقرير صحفي أن حمدي النقاز ظهير أيمن فريق الترجي، طلب الرحيل عن النادي التونسي، بسبب الانتقادات الشديدة التي تعرض له، عقب وداع باب سويقة، مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مؤخرا، من الدور نصف النهائي، على يد الأهلي.

 

وذكر موقع “ football tunisien”، أن حمدي النقاز يرغب في الرحيل عن صفوف الترجي، بسبب الانتقادات العنيفة التي تعرض لها، من الجماهير، عقب وداع مسابقة دوري أفريقيا  بالخسارة أمام الأهلي ذهابا وإيابا.

 

وأضاف الموقع التونسي أن إدارة نادي الترجي، لا تمانع رحيل حمدي النقاز، خاصة وأن اللاعب يمتلك عروضا خارجية.

 

 الترجي يطيح بـ الشعباني و 3 لاعبين

 

كان تقرير تونسي أكد خلال الأيام الماضية ، أن مجلس إدارة نادي الترجي التونسي ينوي إجراء تغييرات في صفوف الفريق، بعد وداع دوري أبطال إفريقيا.

 

وذكرت صحيفة “ نسمة” التونسية، أن نادي الترجي بدأ في البحث عن خليفة معين الشعباني، لتولي قيادة الفريق، بداية من الموسم الجديد 2021- 2022.

 

وأضافت الصحيفة التونسية، أن إدارة الترجي تتجه للإطاحة بـ 3 لاعبين خارج الفريق، وهم ويليام توجي وحسين الربيع ووسيم القروي، وفي انتظار حسم مصير كلا من سامح الدربالي وخليل شمال، إما بالتجديد أو الرحيل.

 

وأشارت الصحيفة، إلى غموض مستقبل  كلا من ماهر بالصغير وطه الخنيسي مع الترجي، حيث اتخذ  ماهر بالصغير قرار الرحيل منذ فترة، إلا أنه قد يتراجع عن قراره، عقب رحيل معين الشعباني،  أما الخنيسي فلم يصدر الترجي أي قرار بشأنه، بعد إيقافه مؤخرا لمدة عام، من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة “ كاف” لثبوت تعاطيه المنشطات.

 

وخسر الترجي التونسي أمام الأهلي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب حمادي العقربي، في رادس، بينما سقط بثلاثية نظيفة، في مباراة العودة، على ملعب السلام، بالقاهرة.

 

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 17 يوليو الجاري، على مركب محمد الخامس، في المغرب.

 

وتأهل كايزر تشيفز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعدما تعادل سلبيا ، مع الوداد المغربي في جنوب أفريقيا، ليخطف بطاقة النهائي مستفيدًا من فوزه في الدار البيضاء بهدف دون رد على مضيفه.

 

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