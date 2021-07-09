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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدي البلد

بعد محمد رمضان.. حلا شيحة تلغي متابعة شقيقه على إنستجرام

حلا شيحا ومحمد رمضان
حلا شيحا ومحمد رمضان وشقيقه

ألغت الفنانة حلا شيحة، متابعة محمود رمضان شقيق الفنان محمد رمضان على موقع تبادل الصور إنستجرام.

 

وكانت حلا شيحة قد ألغت متابعة تامر حسني أيضآ؛ على الرغم من مشاركتهما مؤخرا في فيلم مش أنا.

 

لم يكن هذا الفعل هو الأول لحلا شيحة؛ حيث ألغت منذ أيام متابعة محمد رمضان .


وغابت حلا شيحة عن العرض الخاص لفيلم "مش أنا"؛ حيث انتشرت معلومات بوجود خلاف بينها وبين تامر حسني بسبب ترتيب وجودها على التتر؛ فيما قال البعض إن زوجها معز مسعود هو السبب في ذلك.

 

تكهنات باعتزال حلا شيحا الفن:


أثارت حلا شيحة التساؤلات في الفترة الأخيرة؛ بعد تجاهلها برومو وبوستر فيلمها مع تامر حسني "مش أنا" وعدم حضورها العرض الخاص.


حلا شيحة  تجاهلت أي أخبار عن الفيلم، ولم تشارك بصورة واحدة من العمل أو تنشر البرومو الذي من المفترض أنها كانت في انتظاره منذ سنوات كما أعلنت من قبل.

 

من اللافت أيضاً حذف حلا شيحة صورها الترويجية لفيلم مش أنا والتي كانت قد نشرتها من قبل عبر انستجرام، وهو ما دفع البعض للتساؤل مجدداً هل يأتي هذا التجاهل بسبب وازع ديني جعلها تعاود التفكير في الاعتزال مرة أخرى أم أن تجاهل الترويج للفيلم نابع من خلاف خفي مع تامر حسني؟.

 

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إلغاء متابعة تامر حسني.. توابع زلزال اعتزال حلا شيحة مازالت مستمرة

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بعد محمد رمضان.. حلا شيحة تلغي متابعة تامر حسني على إنستجرام

حلا شيحة برفقة معز مسعود :

ونشرت حلا شيحة عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام ” صورا لها برفقة زوجها معز مسعود وأبنائها ، وهى تضع غطاء للرأس.  

 

وعلقت حلا شيحة قائلة : " بحمد ربنا انى أخيراً لقيت التوازن انى أكون سعيدة فى حياتى ونفسي أكون أكون صادقة مع نفسى واللى مؤمنة بيه، أما بالنسبة لفيلم مش ( مش أنا ) الحقيقة إن تم تصويره من أكثر من سنة ونص ، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جداً نزوله وانا كمان حالى اتغير واتجوزت الحمد الله ، والفيلم بقى فعلاً مش أنا وباتمنى التوفيق لكل زملائى جمعة مباركة.

شائعات زواج محمد رمضان وحلا شيحة:
حرصت حلا شيحة على نفي خبر زواجها من محمد رمضان سريعاً، مؤكدة على أنها شائعة مضحكة، لأن محمد رمضان صديق وزميل إلى جانب أن زوجته صديقة لها.

 

كما أكدت حلا شيحة عدم معرفتها سبب ظهور هذه الشائعة من وقت لآخر، مشيرة إلى أنها لا تشعر بغضب من هذه الأخبار، ولكنها لا ترغب في إفساد علاقة الصداقة مع محمد رمضان.

 

هذه ليست المرة الأولى، التي تخرج شائعة زواج محمد رمضان وحلا شيحة فقط سبق وانطلقت بعد مشاركتهما في مسلسل "زلزال"، الذي عرض في رمضان 2019، وحرص كلاً منهما على نفي الأمر جملة وتفصيلاً ليؤكدا أن الصداقة تجمع بينهما ليس أكثر.


سيارة بـ 3 ملايين جنيه تثير الجدل
تم تسريب  حينها ؛ أنباء تفيد بشراء حلا سيارة جديدة بقيمة 3 ملايين جنيه ( 181 ألف دولار) وهو مبلغ كبير نسبياً في مصر، ما أشعرها بالغضب وتسبب في دخولها في مشادة مع أكثر من متابع لها على "إنسجرام"، والذين انتقدوا تصرفاتها الأخيرة بدءاً من قرار عودتها إلى الفن وخلعها الحجاب، ما دفعها إلى إغلاق خاصية التعليقات على صورها الخاصة على "إنستجرام".

 

ومن المعروف عن حلا هوسها بالسيارات الفارهة والغريبة، حيث نشرت قبل عدة أشهر صورة لها عبر "إنستجرام" من دبي وهي تجلس داخل إحدى السيارات الفارهة وعلقت عليها قائلة : "بحب السيارات الغريبة".

 

اللافت أن رمضان أيضاً يعرف عنه هوسه الشديد بالسيارات الفارهة، والذي وصل إلى حد اقتناءه إحدى السيارات التي تجاوز سعرها مبلغ 20 مليون جنيه ( مليون و 200 ألف دولار)، وهو ما جعل البعض يخمن أن سيارة حلا شيحة الجديدة ربما كانت هدية من رمضان حال كانت أنباء زواجهما المنتشرة صحيحة.

حلا شيحة محمد رمضان تامر حسني الفنانة حلا شيحة معز مسعود

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