رب ارحمهما كما ربياني صغيرا..إيمي سمير غانم في صورة تذكارية مع والديها

‬شاركت الفنانة إيمي سمير غانم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لها مع والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.



وعلقت ايمي سمير غانم على الصورة قائلة "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".



لا تزال الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى وتعاني حالة من عدم الاستقرار، والجمهور يهتم بمتابعة حالتها باستمرار، وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من التطورات والأخبار المرتبطة بها.





وكشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤؤن الصحية، أن ما تعاني منه الفنانة دلال عبد العزيز الآن تداعيات ومضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وليس المرض الفيروسي نفسه.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "اللي عنده الفيروس بيخف، ولكن ما يعاني منه كثيرا بعد الإصابة بكورونا هي مضاعفات الفيروس نفسه".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤؤن الصحية أن تم رصد حتى الآن نحو 23 مشكلة لمضاعفات الفيروس، من الممكن أن يتعرض لها المتعافي من كورونا.



تستمر الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز في التدهور بسبب فيروس كورونا المستجد وأعراضه طويلة الأمد عليها، مما أدى إلى تواجدها في المستشفى حتى الآن بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويستمر فيروس كورونا الخفيف أو المعتدل لمدة أسبوعين تقريبًا لمعظم الأشخاص، لكن آخرين يعانون من مشاكل صحية مزمنة حتى بعد تعافيهم من المرحلة الحادة من المرض