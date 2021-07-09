أكاذيب صغيرة.. كتاب جديد للسيناريست أحمد فرج في معرض القاهرة

أصدرت الكاتب والسيناريست أحمد فرج كتابه الجديد «أكاذيب صغيرة»، عن دار العصر للنشر والتوزيع، للمشاركة به في الدورة ال ٥٢ من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقام حاليا في مركز المعارض بالتجمع الخامس ويستمر حتى ١٥ يوليو من الشهر الجاري.



ويتحدث الكاتب أحمد فرج في كتاب «أكاذيب صغيرة» عن الكذب بأنواعه المختلفة من الواقع الذي يعيشه، ويقول فرج إن الكذب يظل كذب فلا توجد كذبة بيضاء كما قال البعض وفي كثير من الأوقات الكذب الصغيرة تتحول إلى جناية ويؤدي إلي خراب البيوت وإلي كوارث حتي لو كانت كذبة تكذبها للخروج من مأزق ما هي في النهاية كذبة.



ومن المقرر أن يوقع المؤلف أحمد فرج كتابه «أكاذيب صغيرة» في المعرض خلال اليومين القادمين، وكذلك سينظم حفل توقيع للكتاب في الدار عقب الانتهاء من معرض الكتاب.