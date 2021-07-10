أخبار التوك شو..التنمية المحلية تزف بشرى سارة.. ووزير سابق يشن هجوما على إثيوبيا.. ومصر تودع أول سيدة أولى

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إبراهيم عيسى: الإخوان حاولوا تشويش سيرة جيهان السادات وأنزعجوا من تلقيبها بـ"السيدة الأولى"



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن حياة جيهان السادات ظهرت بمرحلة مغايرة مع تولي أنور السادات حكم مصر، منوهًا إلى أن ظهور زوجة الحاكم شئ مهم وضروري جدًا، لمعرفة شخصية ودور زوجة الحاكم، وكانت نموذج للمرأة الداعمة لزوجها، متابعًا: "كنت أتمنى أن تحذر جيهان زوجها من الإسلاميين".

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإخوان حاولوا تشويش سيرة الراحل جيهان السادات، كما أنها لعبت دور وطنيًا في 67، مؤكدًا أن الجماعات الإسلامية أنزعجوا من منح جيهان السادات لقب "السيدة الأولى"، كما ان لها دور وإنجازات في المنوفية ولذلك سمي طريق بالمحافظة بأسمها.





التنمية المحلية: 54% من شعب مصر يتمتعون بتنمية مستدامة بحلول 2024

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المرحلة الأولى لبرنامج حياة كريمة تم إدراجها، وهذا يعبر عن نجاح الدولة المصرية في التنمية؛ مقدما الشكر إلى القيادة السياسية لما تبذله من جهد لتحسين حياة المواطن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية رانيا هاشم: "البرنامج التنموى بدأ منذ عام 2018 وحقق نجاحا وتم توفير 203 آلاف فرصة عمل وتنفيذ 3707 مشروعات متنوعة، وكلفت الدولة أكثر من 12 مليار جنيه لدعم التنمية الشاملة وتعزيز من المزايا التنافسية".





وزير الري الأسبق: المسئولون الإثيوبيون شغلتهم الكذب والمراوغة.. فيديو



وصف الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، المسئولين الإثيوبيين عن قضية سد النهضة قائلا:" الناس دى شغلتها الكذب و المراوغة ولا تكل ولا تمل منهم".

وأضاف وزير الري الأسبق خلال مداخلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن السد العالى لا يؤذى أى دولة لأنه فى نهاية النيل كما أنه ، جاء ذلك ردا على ما وصف وزير الرى الأثيوبى بأن خزان السد العالى أكبر من خزان سد النهضة.

وأكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق،أن الهدف الأساسى لسد النهضة ليس لتوليد الكهرباء، وإنما لحجز المياه وبناء سدود أخرى للتحكم فيها، لتهديد مصر فى مصدر حياتها.

وزير الري الأسبق: كلمة سامح شكري أمام مجلس الأمن إنذار للمجتمع الدولي



علق الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، على كلمة سامح شكري، وزير الخارجية، أمس أمام مجلس الأمن في الجلة الاستثنائية لمناقشة أزمة سد النهضة، قائلًا إنها كانت شاملة وقوية واستوعبت الموقف المائي المصري والأضرار المحتملة نتيجة الملء الثاني والتصرفات الأحادية لإثيوبيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت» الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، إن كلمة وزير الخارجية أمس، حملت إنذارًا للمجتمع الدولي بأنه إذا لم يتم احترام حقوق مصر المائية سيكون لها تصرفات أخرى، مؤكدًا أنها عكست موقف الدولة والقيادة السياسية.

شارك في الجنازة العسكرية ومراسم الدفن.. الرئيس السيسي يقرأ الفاتحة على قبر الجندي المجهول



وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام قبر الرئيس الراحل أنور السادات وزوجته، وقرأ الفاتحة، وذلك عقب مشاركته في الجنازة العسكرية للراحلة جيهان السادات، وتقديم وجاب العزاء لأهل الراحلة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع وعدد من رجال الدولة، في مراسم الجنازة العسكرية للسيدة جيهان السادات.

ووصل منذ قليل جثمان السيدة جيهان السادات ليقام مراسم دفنها عقب الجنازة العسكرية التي يشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

محمد الباز: تكريم السادات من قبل الإخوان كان مهزلة



قال الإعلامي محمد الباز، إن السيدة الراحلة جيهان السادات قالت في تصريحات لها إنها بكت بكاءً شديدا عندما تم تكريم الرئيس السادات من قبل الإخواني محمد مرسي خاصة أنه سار في سيارة مكشوفة برأس مرفوعة ومعه مجموعة ممن تورطوا في اغتياله، وقالت حينها"هذا الاغتيال الثاني للسادات".

وأوضح محمد الباز خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» مساء اليوم، أن تكريم السادات من قبل الإخوان كان مهزلة وما حدث في 30 يونيو كان رد لكرامة مصر، وللسيدة جيهان السادات التي رأت الاحتفال بحرب أكتوبر وتكريم السادات على يد خونة مثل الإخوان.

وأشار الإعلامي محمد الباز إلي أن جيهان السادات كانت تراهن طول الوقت على ولاءها لمصر وتحملت الإيذاء كثيرا، خاصة من بعض الجرائد لكنها صبرت حتى النهاية لتعامل معاملة تليق بقدرها ومقامها وتوديعها توديعا يليق بها خلال رحيلها الأخير.





خبير قانون دولي يكشف موعد صدور قرار مجلس الأمن حول سد النهضة



كشف الدكتور محمد عمرو رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، عن أن كل الاحتمالات قائمة في أزمة سد النهضة من قبل مجلس الأمن، مضيفا أن عملية الملء لابد وأن تقف.



وأضاف الدكتور محمد سامح عمرو، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أنه مدى اسجابة مجلس الامن والاتحاد الافريقي لهذا الأمر لا يمكن التكهن بها، متابعا أن وزير الخارجية سامح شكري لازال هناك في الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اجتماعات بشأن سد النهضة.



وتابع الدكتور محمد سامح عمرو رئيس قسم القانون الدولي بـ جامعة القاهرة، أن مجلس الأمن سيصدر موقفه وقراره أخر الاسبوع المقبل، لافتا إلى أن مصر تريد اتفاق ملزم ومنع اي اجراءات احادية من الجانب الاثيوبي فيما يخص سد النهضة.