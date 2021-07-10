مصرع ربة منزل سقطت عليها نخلة بالمنيا

لقيت "ربة منزل" مصرعها، سقطت عليها نخلة، أثناء غسيل الاواني بمركز العدوة في المنيا وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغاً يفيد بمصرع صباح. ر. ش 32 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية كفر عبدالخالق، بمركز العدوة، سقطت عليها «نخلة» أثناء غسيل الأواني بمجري مائي بالقرية .

كشف تقرير مفتش الصحة، وجود شرخ بالجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، وكسور بالقدمين، وعدم وجود شبهه جنائية.

تم نقل جثمان ربة المنزل، إلى مشرحة مستشفي العدوه المركزي، تحت تصرف النيابة العامة ..

