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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك عن قضية أشيمبونج: كنا نعتقد أنها انتهت

صدى البلد

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي والمكلف بمتابعة قضايا النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن قضية لاعب الفريق السابق بنجامين أشيمبونج تعتبر من أصعب القضايا في التوقيت الحالي.

 

وأضاف عضو الزمالك الحالي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"كنّا نعتقد أن هذه القضية انتهت”.

 

وتابع :"هذه القضية من أصعب القضايا، ونتواصل مع محامي اللاعب خاصة أن الغرامة تصل إلى مليون و200 ألف دولار”.

 

وأكمل :"تواصلت مع محامي اللاعب من أجل حل هذه القضية وديًا وهناك محاولة وهيّ تقسيط المبلغ على فترة أطول”.

 

وكشف عمرو أدهم خلال تصريحاته أن المحامي نصر عزام وأيضًا محامي إيطالي يتولوا عدة قضايا للزمالك في فيفا وهيّ قضية حمدي النقاز، وأشيمبونج، وخالد بوطيب وقضية شيكابالا مع سبورتنج لشبونة، وقضية محمود عبد المنعم "كهربا".

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