وزيرة الهجرة تزف خبر مفرح بشأن المصريين العالقين في الإمارات

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل عودة المصريين العالقين في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، أنه بدأت العودة تدريجا للمصريين العالقين في الإمارات العربية المتحدة، مضيفة أنه هناك تعاون بين وزارة الهجرة ووزارة السياحة والآثار في هذا الصدد.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، انه بالفعل بدأت العودة منذ يوم ٨ يوليو الماضي، لافته إلى أن الدولة تعمل على صالح المصريين العالقين وعددهم يصل ١٥٩٥ مواطن مصري و٤٠٣ سافروا فرادا بدون واساطة شركات سياحية.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه العالقين فضل السفر من الإمارات إلى عمان لقضاء فترة الحجر الصحي وبعد ذلك السفر المملكة العربية السعودية.

وأكملت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن البعض الاخر من العالقين رفض العودة لان التأشيرات الخاصة بعم مازالت صالحة، متابعة أنه لديهم امال في تحسن الأمور وفتح المملكة العربية السعودية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه عدد العائدون لمصر يتزايد كل يوم وبشكل تدريجي.

فيما نبيلة مكرم تكشف تطورات اتهام شاب مصري بالاعتداء على راباي يهودي في أمريكا

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل اتهام شاب مصري بالاعتداء على راباي يهودي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن خالد شاب مصري ذهب للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد فترة انتقل لولايك بوستون، مضيفة أنه بعد ذلك اختفت اخباره وبعد ذلك قيل أنه اعتدى على راباي.

وتابع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه كان يدرس في أمريكا، و نتواصل مع القنصلية المصرية في نيوزك، وتم توكيل محام للدفاع عن الطالب، وهناك جلسة سيتم عقدها، ويتم دراسة عقله وحالته الصحية العقلية، لافتة إلى أنه في الأغلب سيتم طلب ترحيله رسميا.

وأكملت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنه نتابع كل الأمور بشكل دائم مع أم الطالب ومع القنصلية المصرية في نيويورك ومع المحامي لحين الفصل في القضية.