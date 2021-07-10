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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محافظ بورسعيد يوجه بتوفير سبل الراحة لطلاب الثانوية أثناء الامتحانات

صدى البلد

وجه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، صباح اليوم السبت، القيادات التعليمية ورؤساء اللجان والملاحظين، بتوفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادئ للطلاب خلال أعمال سير امتحانات الثانوية العامة فى اليوم الأول لبدء الامتحانات، والتي تستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، بما يضمن تمكين كل طالب من أداء الامتحان بالشكل الامثل وفقاً للقواعد الوزارية المنظمة لذلك.

وشدد "محافظ بورسعيد " على ضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة، والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتفعيل البوابات الإلكترونية للتعقيم، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين الطلاب والمراقبين، مع تكثيف حملات التطهير والتعقيم باللجان قبل بدء وعقب انتهاء الامتحان، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم من الاصابة بفيروس "كورونا".

وأشار "محافظ بورسعيد "، الي إنه سيتم المتابعة اللحظية مع غرف العمليات بالمحافظة وغرف عمليات التربية والتعليم، وذلك لاستقبال الشكاوي بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكداً  حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة اللجان التسعة، وشدد علي رؤوساء الاحياء ورئيس مدينة بورفؤاد بالتواجد الميداني علي مدار اليوم وعدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي على اللجان التي سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة بها.

وفى سياق متصل تفقد الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية التعليم ببورسعيد، اليوم السبت، مركز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة قبيل إنطلاق إمتحان اللغة للشعبة العلمية.

جاءت الجولة التفقدية للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة والتى تصل إلى بورسعيد، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات.

واطمأن الدكتور نبوى على الإلتزام بكافة الإجراءات التى تم اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكذلك تأمين خطوط السيارات المسئولة عن تسلم الإجابات، موجهًا خالص الشكر والتقدير للجميع لما لمسه من العمل بكل دقة وانضباط.

وكيل وزارة التعليم: 2730 طالبا في بورسعيد يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا اليوم لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية .

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ،  649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

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