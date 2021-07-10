محافظ مطروح يتابع سير الامتحانات بالثانوية العامة والازهربة

امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت عدد من لجان الامتحانات مع انطلاق مارثون امتحانات الشهادة الثانوية على مستوى الجمهورية في مادة اللغة العربية للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات.



حيث تفقد محافظ مطروح يرافقه عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة التربية والتعليم لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة بمدرستي الشهيد طه ساطور الثانوية بنات والشهيد المعناوي للاطمئنان على سير الامتحانات مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي مع الالتزام بدواة التطهير والتعقيم وقياس الحرارة لمنع انتشار فيروس كورونا حرصاً على سلامة وصحة الطلاب والمراقبين.



ووجه المحافظ على ضرورة توفير الهدوء للطلاب مع انطلاق اليوم الأول لمارثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادة اللغة العربية، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الوزارية.

كما أطمئن محافظ مطروح على عدم وجود أي عقبات أو مشكلات بجميع اللجان.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن عدد لجان على مستوى المحافظة 17 لجنة يؤدى الامتحانات بها 1848طالب وطالبه، منهم 1606 طالب انتظام، و242 طالب منازل ومكفوفين

كما تفقد اللواء محافظ مطروح اليوم السبت يرافقه الشيخ عبد العظيم سالم مدير الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية سيرا الامتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد مطروح الأزهري النموذجي للفتيات بعلم الروم.



حيث اطمئن محافظ مطروح على سير الامتحانات في مادة الكيمياء مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير كافة أجواء الهدوء، حيث يؤدى الطلاب 427 طالب وطالبه أزهرية على مستوى المحافظة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية منهم 103 طالب علمي و324 طالب قسم أدبي من خلال 7 لجان امتحانات على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا اليوم لطلاب الشعبة العلمية، بمادة اللغة العربية.



ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا.



ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة في شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة في شعبة علمي رياضة، و256366 في أدبي.

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