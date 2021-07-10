جناح الأزهر في معرض الكتاب يرسم البسمة على وجوه الأطفال... شاهد

جذب ركن الأطفال في جناح الأزهر داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأطفال الصغار من البنين والبنات بأنشطته وفقراته المختلفة.

واستطاع ركن الطفل في جناح الأزهر داخل معرض الكتاب، رسم الفرحة على وجوه الأطفال من خلال أنشطة القراءة والرسم والتلوين وأفلام الرسوم المتحركة.



جناح الأزهر في معرض الكتاب

وانقضى الأسبوع الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وخلال هذا الأسبوع قدم جناح الأزهر لزواره العديد من الإصدارات والندوات الافتراضية والفعاليات؛ بهدف التواصل مع جميع فئات المجتمع وتشجيعهم على القراءة والاطلاع، وانطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الذى تبناه طيلة أكثر من 1000 عام.



وشهد جناح الأزهر، طوال الأسبوع الأول للمعرض، إقبالاً جماهيريا منضبطا، وملتزما بالإجراءات الاحترازية، مقبلا على الإصدارات والدوريات المعروضة، فضلا عن متابعة الندوات الافتراضية عبر صفحات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وورش العمل الفنية، التي تنوعت ما بين ورش للرسم والخط العربى والأعمال اليدوية.



وشهدت الصورة المصنوعة من الخشب لفضيلة الإمام الأكبر برواق الجناح توافد جمهور المعرض لأخذ لقطات تذكارية معها، كما شهدت إصدارات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب لعام ٢٠٢١ إقبالا كبيرا من جانب رواد المعرض، الذين اصطفوا بمركز البيع للحصول على أكبر عدد من تلك الإصدارات، التى تباين تصنيفها ما بين قضايا فكرية، ومعالجات علمية للمشكلات الأسرية والاجتماعية، وأخرى ترسخ لمفهوم المواطنة وتدعم ثقافة العيش المشترك وقبول الآخر؛ فضلًا عن الإصدارات التاريخية المهمة التى تربط بين الماضى والحاضر برؤية واقعية تأخذ فى اعتبارها التغيرات المعاصرة، بالإضافة إلى مطبوعات مرصد الأزهر العالمى لمكافحة التطرف، كما أتاحت مكتبة الأزهر فى ركنها الخاص بالجناح، فرصة للاطلاع على مخطوطات تاريخية.

ونظم جناح الأزهر سلسلة من الندوات الافتراضية، بلغ عددها ٨ ندوات، تم بثها مباشرة بدون جمهور حرصا من الأزهر على التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تحاور في الندوات كبار العلماء من الأزهر وخارجه حول الكثير من الموضوعات الدينية والمجتمعية المتنوعة، مثل: "االأزهر والقدس(قضية هوية)، الفتاوى وضوابطها بين العلماء وغير المتخصصين، الرسول الكريم ومنهجية التعامل مع سنته من خلال الصحيحين، جلسة نقاشية عن الإلحاد، احترام الأديان فريضة دينية وضرورة مجتمعية، الفهم المغلوط للنص الديني والتراثي، الحرية الشخصية في الأديان السماوية، قصص نجاح الطلاب الوافدين بالأزهر".



من جانبهم، أعرب زوار جناح الأزهر بمعرض الكتاب، عن سعادتهم البالغة بجناح الأزهر، وكانت ورش الخط العربى الأكثر جذبا حيث حرص الزوار على كتابة أسمائهم بالخط العربى بطريقة احترافية متميزة؛ فيما جذبت ورشة الفن التشكيلي للفنان رضا فضل جمهور المعرض، علما بأن الفنان يرسم بفمه نظرا لبتر ذراعيه، فيما كان الأطفال على موعد مع البهجة والمرح فى ركنهم الخاص، حيث استمتعوا بعروض أفلام الكرتون، واللعب مع الشخصية الكرتونية "نور"، والاستفادة من الهديا والعروض التي قدمها الركن للأطفال.



والباحثون عن الفتوى الصحيحة، النابعة من الفكر الأزهري الوسطي المستنير، كان لهم الركن المخصص لمركز الفتوى بالجناح، للإجابة عن ما يشغلهم فى أمور دينهم ودنياهم، ودارت معظم التساؤلات عن الطلاق والميراث والمعاملات البنكية والشبهات المثارة والإلحاد، وعبر الزوار عن شعورهم بالاطمئنان بعد الحديث للجنة الفتاوى وسماع آرائهم.



واحتفى جناح الأزهر بشخصية المعرض هذا العام بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، بعد اختياره "شخصية الجناح"، نظرا لإسهاماته الجليلة فى النهوض بالأزهر الشريف، وسعيه الدائم للتجديد والتطوير.

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر

ركن الأطفال في جناح الأزهر