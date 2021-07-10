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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. تسجيل 1555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة فى الكويت الدكتور عبد الله السند، اليوم السبت، تسجيل 1555 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 374104.

وقال السند وفقا لما ذكرته صحيفة الراي الكويتية إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة 10 منها غير «محصنة» ليصبح بذلك مجموع حالات الوفاة المسجلة 2100.

وأشار إلى تسجيل 1728 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 353936 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.61 في المئة.

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سفارة الكويت لدى بريطانيا تنفي تورط كويتيين بجريمة قتل في لندن

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وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 326 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية اللازمة 18068 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 1169.

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 13786 ليصبح مجموع الفحوصات 3123626 مستدركا بأن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 11.28 في المئة.

وفي ما يتعلق بمعدل الإصابات في المحافظات قال السند إنها بلغت في محافظتي الأحمدي وحولي نسبة 32 في المئة لكل منهما ثم محافظة الفروانية بمعدل 14 في المئة ومحافظتي الجهراء والعاصمة بنسبة 11 في المئة لكل منهما.

وكانت قد نفت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة اليوم السبت، صحة ما تردد  حول تورط مواطنين كويتيين، في جريمة قتل في لندن.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي، نقلته القبس الكويتية  أنها تابعت عن كثب التحقيقات التي أجريت، مؤكدة أن القضية لا تعدو عن كونها قضية شجار كان أحد أطرافها مواطن كويتي تم إطلاق سراحه مؤخرا.

وكان قد تلقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اتصالا هاتفيا بعد ظهر أمس الجمعة، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.

وبحسب صحيفة القبس؛ فقد أشاد الوزير بلينكن خلال الاتصال بدور دولة الكويت المحوري والهام إقليميا ودوليا في حفظ واستتباب ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

مسيرة العلاقات الدبلوماسية


كما استذكر الوزيران ببالغ التقدير، الذكرى الستين لمسيرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين والذكرى الثلاثين لتحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي.

كما تم التأكيد على استراتيجية هذه العلاقات الوطيدة، والعزم المشترك على تعزيزها في كافة مجالات التعاون الحيوية من خلال برامج عمل وخطط مدروسة للخمس سنوات القادمة تشمل مختلف القطاعات بما يحقق التطلعات المنشودة.

الكويت فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الرعاية الطبية سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة

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