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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة الكويت لدى بريطانيا تنفي تورط كويتيين بجريمة قتل في لندن

الكويت
الكويت

نفت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة اليوم السبت، صحة ما تردد  حول تورط مواطنين كويتيين، في جريمة قتل في لندن.

وأوضحت السفارة في بيان صحفي، نقلته القبس الكويتية  أنها تابعت عن كثب التحقيقات التي أجريت، مؤكدة أن القضية لا تعدو عن كونها قضية شجار كان أحد أطرافها مواطن كويتي تم إطلاق سراحه مؤخرا.

وكان قد تلقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اتصالا هاتفيا بعد ظهر أمس الجمعة، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.

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الخارجية الأمريكية تشيد بدور الكويت في حفظ أمن واستقرار المنطقة

وبحسب صحيفة القبس؛ فقد أشاد الوزير بلينكن خلال الاتصال بدور دولة الكويت المحوري والهام إقليميا ودوليا في حفظ واستتباب ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

مسيرة العلاقات الدبلوماسية

كما استذكر الوزيران ببالغ التقدير، الذكرى الستين لمسيرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين والذكرى الثلاثين لتحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي.

كما تم التأكيد على استراتيجية هذه العلاقات الوطيدة، والعزم المشترك على تعزيزها في كافة مجالات التعاون الحيوية من خلال برامج عمل وخطط مدروسة للخمس سنوات القادمة تشمل مختلف القطاعات بما يحقق التطلعات المنشودة.

سفارة الكويت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة المملكة المتحدة تورط مواطنين كويتيين مواطن كويتي وزير الخارجية وزير الدولة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية انتوني بلينكن

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