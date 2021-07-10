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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لطلاب الثانوية العامة .. لـ تحسين الذاكرة وزيادة التركيز تناول هذه الأطعمة

تحسين الذاكرة
تحسين الذاكرة

يرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة فى إيجاد طريقة لـ تحسين الذاكرة وزيادة التركيز خلال فترة الامتحانات لتحقيق أفضل النتائج.

نكشف لكم قائمة بأهم الأطعمة التي تساعد على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز وفقا لما جاء في موقع “ healthline” .

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الأسماك الدهنية

هذا النوع من الأسماك  بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومنها السلمون والسلمون المرقط والتونة البكورة والرنجة والسردين، وهي لبنة بناء رئيسية للدماغ وتلعب أوميجا 3 دورًا في تحسين الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية ، فضلاً عن حماية عقلك من التدهور المعرفي.

القهوة

يمكن أن يساعد مكونان رئيسيان في القهوة وهما الكافيين ومضادات الأكسدة في دعم صحة الدماغ، وتساعد القهوة في تعزيز اليقظة والمزاج، قد يوفر بعض الحماية من مرض الزهايمر وتحسين الذاكرة، وذلك بفضل محتواه من الكافيين ومضادات الأكسدة.


العنب البري

يقدم العنب البري وغيره من أنواع التوت ذات الألوان العميقة الأنثوسيانين ، وهي مجموعة من المركبات النباتية ذات التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والعنب البري مليء بمضادات الأكسدة التي قد تؤخر شيخوخة الدماغ وتحسن الذاكرة.

الكركم
 الكركم له عدد من الفوائد للدماغ وثبت أن الكركمين هو المكون النشط في الكركم، يعبر الحاجز الدموي الدماغي، مما يعني أنه يمكن أن يدخل مباشرة إلى الدماغ ويفيد الخلايا هناك ويحتوي الكركم ومركب الكركمين الفعال على فوائد قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة مما يساعد في تحسين الذاكرة وزيادة الذكاء. وعلاج الاكتئاب ومرض الزهايمر.

 البروكلي
يحتوي البروكلي على عدد من المركبات التي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، بما في ذلك فيتامين ك.

بذور اليقطين
تحتوي بذور اليقطين على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم والدماغ من أضرار الجذور الحرة كما أنها مصدر ممتاز للمغنيسيوم والحديد والزنك والنحاس وبذور اليقطين غنية بالعديد من المغذيات الدقيقة المهمة لوظيفة الدماغ ، بما في ذلك النحاس والحديد والمغنيسيوم والزنك.

الشوكولاتة الداكنة
تحتوي الشوكولاتة الداكنة ومسحوق الكاكاو على عدد قليل من المركبات المعززة للدماغ ، بما في ذلك مركبات الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة وقد تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة في حماية الدماغ، وأكدت الدراسات إلى أن تناول الشوكولاتة خاصة الداكنة حيث تعمل على تحسين الذاكرة والمزاج.

المكسرات
أظهرت الأبحاث أن تناول المكسرات يمكن أن يحسن علامات صحة القلب ، وأن التمتع بقلب سليم يرتبط بصحة الدماغ وتحتوي المكسرات على مجموعة من العناصر الغذائية المعززة للدماغ ، بما في ذلك فيتامين E والدهون الصحية والمركبات النباتية.

البرتقال
يمكنك الحصول على كل فيتامين سي الذي تحتاجه تقريبًا في اليوم عن طريق تناول حبة برتقالة متوسطة الحجم والقيام بذلك مهم لصحة الدماغ لأن فيتامين سي عامل رئيسي في منع التدهور العقلي، ويمكن أن يساعد البرتقال والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي في حماية دماغك من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

البيض
يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية المرتبطة بصحة الدماغ ، بما في ذلك الفيتامينات B6 و B12 والفولات والكولين، ومهمة لتنظيم المزاج وتعزيز وظائف المخ وتطوره.

الشاي الأخضر


كما هو الحال مع القهوة ، فإن الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يعزز وظائف المخ والتركيز ، ومضادات الأكسدة تحمي الدماغ ، ويساعدك L-theanine على الاسترخاء.

تحسين الذاكرة الثانوية العامة مرض الزهايمر زيادة التركيز علاج الاكتئاب طلاب الثانوية العامة اخبار صحة

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