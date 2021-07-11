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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للعائلة السعودية .. مواصفات و أسعار هوندا بايلوت موديل 2021 .. صور

للعائلة السعودية
للعائلة السعودية .. مواصفات و أسعار هوندا بايلوت موديل 2021

تقدم شركة هوندا اليابانية باقة متنوعة من الإصدارات داخل الأسواق العالمية، و التي تختلف بين اطلالة و اخرى مثل طرازات السيدان و التي من بينها النسخة سيفيك و اكورد الشهيرة، إلى جانب السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات فئة الـ SUV، و تعتبر السيارة هوندا بايلوت موديل 2021 واحدة من الإصدارات القوية داخل السوق السعودي و التي تنتمي إلى تلك الفئة.

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مواصفات السيارة هوندا بايلوت موديل 2021 

 

تعتمد هوندا بايلوت موديل 2021 على محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 280 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 355 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد أوامر التسارع عبر نقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، و بهذه القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية.

التصميم الخارجي لـ هوندا بايلوت موديل 2021

 

جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4.964 مم، و عرض يقدر بـ 2.296 مم، و 1.788 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين تتسع إلى 589 لتر، بالإضافة إلى قاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 2.818 مم، إلى جانب مساحة داخلية تتسم بالرحابة حيث تضم 8 مقاعد، و ترتكز السيارة على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية انيقة، و مصابيح أمامية حادة، مع شبكات مزدوجة المقاطع، و مرايات كهربائية مدعومة بشرائط LED ضوئية، مع مصابيح ضباب تزين جانبي الصادم الامامي، و سبيلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، بالإضافة إلى زعنفة القرش و التي تتوسط الناحية الخلفية من سقف السيارة.

كما تحتوي السيارة من الداخل على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل Apple CarPlay و Android Auto، مع نظام صوتي و ترفيهي مكون من 10 مكبرات صوتية، و تكييف هواء اوتوماتيكي متعدد المناطق، و فتحة سقف بانوراما، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن.

أسعار السيارة هوندا بايلوت موديل 2021 في السعودية 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل EX AWD 2021 محرك 3500 سي سي بسعر 173,135 ريال سعودي.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل EX-L AWD 2021 محرك 3500 سي سي بسعر 196,235 ريال سعودي.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TOURING AWD 2021 محرك 3500 سي سي بسعر 219,335 ريال سعودي.

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للعائلة السعودية .. مواصفات و أسعار هوندا بايلوت موديل 2021 .. صور

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