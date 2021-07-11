فى ماراثون الثانوية العامة .. نصائح مهمة للآباء تضمن نجاح الأبناء .. وأطعمة خارقة تحسن الذاكرة وزيادة التركيز

للأهالى .. إرشادات مهمة لدعم طلاب الثانوية العامة

أطعمة ومشروبات يجب تناولها أثناء امتحانات الثانوية العامة

يواجه طلاب الثانوية العامة العديد من الضغوط خلال فترة الامتحانات، حيث تعد من أصعب الفترات التى يتعرض لها الانسان في حياته فهو يتعرض لضغط عصبي شديد لأنه بناء عليها ستحدد دراسته المستقبلية وحياته العملية.

نقدم فى هذا التقرير مجموعة من النصائح التى يجب على أولياء الأمور الالتزام بها لضمان تفوق أبنائهم فى امتحانات الثانوية العامة إلى جانب مجموعة من الأطعمة والمشروبات التى تعمل على تقليل آثار الضغوط النفسية على الطلاب وتعمل على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز مما له دور فعال فى تحسين أدائهم فى الامتحانات.

فى البداية نعرض نصائح مهمة لأولياء الأمور التى تساعدهم في مساندة أبنائهم خلال أداء امتحانات الثانوية العامة وذلك وفقا لما جاء في موقع “mindler ”.



ساعدهم في إدارة وقتهم



أكبر مشكلة يواجهها الطلاب خلال فترة الثانوية العامة هى إدارة الوقت لوجود العديد من الأشياء التي يجب التنسيق بينها خلال اليوم ، من المدرسة والواجبات المنزلية والامتحانات إلى الرسوم الدراسية، فإن العمل بدون هيكل ينتهي يجعل الأمر فوضويًا.

بصفتك أحد الوالدين يمكنك مد يد العون لبناء جدول مفيد لأيامهم وأسابيعهم لمساعدتهم على استغلال وقتهم بكفاءة مع مراعاة الجانب النفسي والترفيهي.

التواجد والمشاركة



إن التواجد مع ابنك ليس جسديًا فقط ولكن أيضًا عاطفيًا، يمكن أن يكون له آثار إيجابية للغاية حيث يواجه الطلاب عادةً قدرًا شديدًا من القلق والضغط أثناء مرحلة التحضير للامتحان.. إن معرفة أن هناك شخصًا ما موجود دائمًا من أجلهم يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتهم العقلية.

بصفتك أحد الوالدين، فقد حان الوقت لتقليل نزهتك؛ ضع تعليقًا على برامجك التلفزيونية المفضلة والإجازات العائلية. لقد حان الوقت لدعم طفلك باستمرار ، وإدراك حالته الذهنية ، وتكون متاحًا عاطفياً متى احتاج إليك.

استخدم الكلمات الصحيحة

سمعت الكثير من الناس يقولون إنه لا ينبغي لك أبدًا مقارنة طفلك بالآخرين.. هذا مهم جدا، حتى إذا لم يكن ابنك قادرًا على الحصول على درجات عالية في مادة معينة خلال امتحانات الثانوية العامة، فقد يكون هناك احتمال أن يكون بارعًا في شيء آخر.

توجد بعض العبارات التى يجب تجنبها مثل ، " مستقبلك يعتمد على هذا الاختبار" ، و "إذا كنت تريد أن تحقق أداءً جيدًا في الحياة ، فيجب أن تنج في هذه الاختبارات بدرجات عالية" ، واستخدام عبارات مثل "قم بأداء أفضل ما لديك " ، " إنه مجرد اختبار، وسوف يعتمد مستقبلك على عملك الجاد وليس مجرد علامات" ، إلخ.

مساعدتهم على إنشاء وسائل المساعدة الذاتية



يمكن أن تساعد التقييمات الأسبوعية في تحديد مدى تقدم الطلاب ومعرفة نقاط الضعف لديهم، شجع ابنك على إجراء اختبارات تجريبية منتظمة في مكان شبيه بالاختبار المناسب وحل أوراق الأسئلة العام الماضي بانتظام.

تأكد من أنهم يحاولون البحث في تلك المهلة الزمنية فقط ؛ لا ينبغي تخصيص وقت إضافي.

تذكر أن حل الامتحانات الوهمية هو حل فعال فقط إذا استخدموها لتقييم أدائهم بشكل نقدي ومعرفة نقاط ضعفهم واطلب منهم تدوين نقاط ضعفهم ونمط الأخطاء والمجالات التي يرتاحون لها. سيساعدهم ذلك في وضع خطط مراجعة أفضل وتحسين أدائهم في امتحانات الثانوية العامة الحقيقة.

تحفيزهم بالمكافآت

يمكن أداء ابنك أفضل إذا حددت مكافئة عند تحقيق درجات جيدة في الامتحان ، فستانًا جديدًا ، أو تذاكر لحدث رياضي ، مما يسمح لهم بمشاهدة برامجهم التلفزيونية المفضلة ، وما إلى ذلك، ولكن تجنب العقاب ، لأنها تولد إحساسًا بالسلبية والخوف لدى المراهقين.

على سبيل المثال، قسم المنهج إلى اجزاء صغيرة عند إنجاز كل جزء كافئ الطالب بشئ يحبه حتى وإن كان بسيطا.

مناقشة استراتيجية الامتحان الخاصة بهم



من المهم معرفة كيفية كتابة الإجابات، وكيفية تنسيقها، والأسئلة التي يجب تجربتها أولاً ، وكيفية تقسيم الوقت بين الأقسام المختلفة .. إلخ هي بعض المجالات التي قد يحتاج فيها الطالب إلى المساعدة فيها حيث أن الكثير من الطلاب لا ينتبهون لاستراتيجيتهم ويخسرون الدرجات بسبب ذلك.

إزالة المشتتات



الموسيقى، والدردشة على مواقع التواصل، والاصدقاء؛ كل ما عليك فعله هو معرفة الشئ الذي يضر قدرة ابنك على المذاكرة ومعالجتها، و يمكنك التعامل مع المشكلة عن طريق التخفيف من حدة الموقف بدلاً من إزالة شيء يحبه .

استمع إليهم بعد الامتحانات



الوقت بعد الامتحان مباشرة أمر بالغ الأهمية، وهي الفترة التي يحتاج فيها الطلاب إلى شخص ما ليشاركه مشاعره ومخاوفه وقلقه بشأن الورقة والنتيجة الوشيكة لذا استمع لهم وامنحهم وقتًا لطيفًا لمناقشة الورقة دون أي أحكام.

حتى لو أدوا أداءً جيدًا ، فهم بحاجة إلى تربيتة على الظهر والدعم، وتجنب التدقيق المطول في الورقة وبلورة الأخطاء التي ارتكبوها، بعد انتهاء حديثهم اطرح عليهم أسئلة عن خطتهم للامتحان التالي.

اكتشاف مؤشرات القلق الشديد



بغض النظر عن مدى استعداد الطالب جيدًا ، فإنهم يميلون إلى الشعور بالقلق أثناء الامتحانات وهم قلقون بشأن نتائجهم ومن المهم حقًا ضمان سلامتهم العقلية، في حين أن الشعور بالقلق إلى حد ما طبيعي، ولكن إذا كان الطفل يستخدم عبارات سلبية مثل " لا أستطيع فعل ذلك" ، "أنا فاشل" ، "لن أتمكن من فعل أي شيء " هذا مؤشر خطر لزيادة القلق بشكل يضر دراسته وصحته

هناك بعض العلامات الأخرى في الحالات القصوى ، مثل فقدان الشهية ، ونمط النوم غير المنتظم ، والمزاج المزعج ، ومشاكل الغضب ، وفقدان الصبر .

أطعمة تحسن الذاكرة وتزيد التركيز

يرغب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة فى إيجاد طريقة لـ تحسين الذاكرة وزيادة التركيز خلال فترة الامتحانات لتحقيق أفضل النتائج.

نكشف لكم قائمة بأهم الأطعمة التي تساعد على تحسين الذاكرة وزيادة التركيز وفقا لما جاء في موقع “ healthline” .

الأسماك الدهنية

هذا النوع من الأسماك بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومنها السلمون والسلمون المرقط والتونة البكورة والرنجة والسردين، وهي لبنة بناء رئيسية للدماغ وتلعب أوميجا 3 دورًا في تحسين الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية ، فضلاً عن حماية عقلك من التدهور المعرفي.

القهوة

يمكن أن يساعد مكونان رئيسيان في القهوة وهما الكافيين ومضادات الأكسدة في دعم صحة الدماغ، وتساعد القهوة في تعزيز اليقظة والمزاج، قد يوفر بعض الحماية من مرض الزهايمر وتحسين الذاكرة، وذلك بفضل محتواه من الكافيين ومضادات الأكسدة.



العنب البري

يقدم العنب البري وغيره من أنواع التوت ذات الألوان العميقة الأنثوسيانين ، وهي مجموعة من المركبات النباتية ذات التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة والعنب البري مليء بمضادات الأكسدة التي قد تؤخر شيخوخة الدماغ وتحسن الذاكرة.

الكركم

الكركم له عدد من الفوائد للدماغ وثبت أن الكركمين هو المكون النشط في الكركم، يعبر الحاجز الدموي الدماغي، مما يعني أنه يمكن أن يدخل مباشرة إلى الدماغ ويفيد الخلايا هناك ويحتوي الكركم ومركب الكركمين الفعال على فوائد قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة مما يساعد في تحسين الذاكرة وزيادة الذكاء. وعلاج الاكتئاب ومرض الزهايمر.

البروكلي

يحتوي البروكلي على عدد من المركبات التي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ، بما في ذلك فيتامين ك.

بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم والدماغ من أضرار الجذور الحرة كما أنها مصدر ممتاز للمغنيسيوم والحديد والزنك والنحاس وبذور اليقطين غنية بالعديد من المغذيات الدقيقة المهمة لوظيفة الدماغ ، بما في ذلك النحاس والحديد والمغنيسيوم والزنك.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة ومسحوق الكاكاو على عدد قليل من المركبات المعززة للدماغ ، بما في ذلك مركبات الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة وقد تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة في حماية الدماغ، وأكدت الدراسات إلى أن تناول الشوكولاتة خاصة الداكنة حيث تعمل على تحسين الذاكرة والمزاج.

المكسرات

أظهرت الأبحاث أن تناول المكسرات يمكن أن يحسن علامات صحة القلب ، وأن التمتع بقلب سليم يرتبط بصحة الدماغ وتحتوي المكسرات على مجموعة من العناصر الغذائية المعززة للدماغ ، بما في ذلك فيتامين E والدهون الصحية والمركبات النباتية.

البرتقال

يمكنك الحصول على كل فيتامين سي الذي تحتاجه تقريبًا في اليوم عن طريق تناول حبة برتقالة متوسطة الحجم والقيام بذلك مهم لصحة الدماغ لأن فيتامين سي عامل رئيسي في منع التدهور العقلي، ويمكن أن يساعد البرتقال والأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي في حماية دماغك من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

البيض

يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية المرتبطة بصحة الدماغ ، بما في ذلك الفيتامينات B6 و B12 والفولات والكولين، ومهمة لتنظيم المزاج وتعزيز وظائف المخ وتطوره.

الشاي الأخضر

كما هو الحال مع القهوة ، فإن الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يعزز وظائف المخ والتركيز ، ومضادات الأكسدة تحمي الدماغ ، ومواد تساعد على الاسترخاء.