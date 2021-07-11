بعد زيادة التبادل التجاري بين مصر وكورويا..26.1% زيادة في الصادرات رغم كورونا واستثمارات واعدة في قطاع التكنولوجيا

السفير الكورى بالقاهرة : مصر هي الوجهة الاستثمارية الرئيسية لكوريا في إفريقيا

التجارة بين مصر وكوريا الجنوبية تسجل 847 مليون دولار

التنمية الصناعية: كوريا الجنوبية تعد الشريك الاقتصادي الرئيسي لمصر

ارتفعت حجم التبادل التجاري بين مصر و كورويا الجنوبية إلي 847.28 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتي مايو من العام الجاري بمعدل نمو بلغ 26.1% عن الفترة المناظرة من العام السابق مسجلا 671.87 مليون دولار.



نمو الصادرات المصرية



وفقا لما رئيس المكتب التجاري المصري بمدينة سيول الكورية الجنوبية، وزير مفوض تجاري أحمد أموري؛ في تصريحات له بأن الصادرات المصرية قد شهدت ارتفاعا بنسبة 7.8٪في أول 5 شهور من 2021، لتبلغ 200.92 مليون دولار في مقابل 186.31 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.



وسجلت قيمة الصادرات المصرية السلعية لكوريا الجنوبية ارتفعت، أيضا، بنسبة 48.8%، من 33.69 مليون دولار الي 50.12 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الجاري.



معدلات نمو رغم كورونا



وقالت الدكتورة هبه النشرتي، المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار والاتفاقيات الدولية، ان كوريا الجنوبية تعد الشريك الاقتصادي الرئيسي لمصر، موضحة أن استثمارات الكوريين في مصر حققت نمو بنسبة3.6% رغم تبعات جائحة كورونا علي الاقتصاد العالمي.



أوضحت أنه من أهم القطاعات مساهمة في الاقتصاد المصري بنسبة 35.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، مشيرة أن عدد المنشآت الصناعية المسجلة تقدر بحوالي 43000 منشأة صناعية رسمية في 6 قطاعات.



التراخيص الصناعية



وأوضحت النشرتي ان قانون التراخيص الصناعية تضمن العديد من التيسيرات حيث يعد من القانون الجديدة التي تمثل ثورة إدارية كبيرة في سرعة الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث تقلص زمن إصدار التراخيص الصناعية وفقًا لتقارير البنك الدولي – من 634 أيام إلى 7 أيام ، بموجب نظام الإخطار للمشروعات منخفضة المخاطر، بينما تصل إلى 30 يوم للمشاريع عالية الخطورة والتي تمثل 20٪ فقط من إجمالي الصناعات ، بالإضافة إلى تقليص خطوات الإجراءات من 19 إلى 7 خطوات أساسية فقط.



استثمارات تكنولوجية



ومن جهته قال هونج جين ووك، السفير الكوري بالقاهرة، إن شركات الإلكترونيات الكورية تعد مثالا ناجحا للاستثمارات الكورية في مصر، حيث تشكل المنتجات الكورية 90% من صادرات مصر من الإلكترونيات، موضحا انه تم توقيع إحدى الشركات الكورية مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية لتوطين صناعة السكك الحديدية.



وأشاد ووك ، بالإمكانيات الهائلة لمصر والرغبة الصادقة لمجتمع الأعمال الكوري في الاستثمار في مصر والتعاون التجاري، حيث تعد مصر هي الوجهة الاستثمارية الرئيسية لكوريا في إفريقيا، موضحا أن زيارته لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث يتوافر بها مقومات هائلة للعمل المشترك وانشاء قاعدة صناعية تمكن الشركات الكورية والمصرية من رؤية مستقبل مشرق للاستثمار المباشر المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين.



وأوضح ووك، دور السفارة الكورية بالقاهرة، في تشجع المزيد من الاستثمارات الكورية في الدخول مصر، وتسهيل التجارة البينية، مشيراً إلى وجود مشاورات ثنائية علي المستوي الحكومي لدراسة الجدوى من توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في البلدين.



ونوه بأن مصر صنفت واحدة من أهم الدول الشريكة ذات الأولوية لكوريا في المساعدة الإنمائية الرسمية من 2021 إلى 2025 ، ما يتيح توسيع نطاق التعاون متبادل المنفعة بين مجتمعات الأعمال.



وأكد سفير كوريا الجنوبية ، أن التعاون الكوري المصري لاستهداف أسواق دول ثالثة من المجالات الواعدة في المرحلة المقبلة، وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي لمصر والنمو الاقتصادي السريع حيث يمكن للبلدين تصدير المنتجات التي تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الكورية والتصنيع المحلي في مصر، وكذلك المساهمة في تنمية البلدان الثالثة.