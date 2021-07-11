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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 6 أشخاص لتنقيبهم عن الأثار في المعصرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة.

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التحري عن الواقعة

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها.

وكانت قوات الأمن تمكنت من ضبط 6 أشخاص ، مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة - الفيوم" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وكانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة أكدت قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وأمكن ضبط  6 أشخاص حال تواجدهم داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة قطرها 1 متر بعمق 5 أمتار  - وأدوات الحفر والتنقيب.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق رجال المباحث حبس المعصرة الاثار

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