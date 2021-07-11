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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتكبوا 3 وقائع.. حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

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وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها.

وكان رجال الأمن بالقاهرة قد ألقوا القبض علي عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وإعادة المسروقات.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من مواطن  - مقيم بدائرة القسم ، قرى باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تواجد السيارة بمنطقة الوراق بالجيزة، أمكن ضبط السيارة المستولى عليها بحيازة شخص "له معلومات جنائية"- مقيم بالجيزة، واعترف بقيامه بشراء السيارة من شخصين- مقيمان بالجيزة "لهما معلومات جنائية" مقابل مبلغ مالي- وعلمه بأنها متحصلات واقعه سرقة.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة؛ أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما؛ اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وأقرا بارتكابهما عدد ٣ وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما .

وباستدعاء المجنى عليهم؛ تعرفوا على السيارات، واتهموهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.

حبس سرقة السيارات رجال المباحث امن القاهرة شراء السيارة

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