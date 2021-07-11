منتخب آنسات الطائرة يواجه بولندا في بطولة العالم تحت 20 سنة

يواجه المنتخب الوطني لـ آنسات الكرة الطائرة تحت 20 سنة بقيادة أحمد فتحي المدير الفني، اليوم الأحد، منتخب بولندا، في ختام مباريات المجموعة الرابعة ببطولة العالم والتي تستضيفها بلجيكا وهولندا خلال الفترة من 9 وحتى 17 يوليو الجاري.

وكان منتخبنا الوطني لـ أنسات الطائرة قد خسر أمام نظيره الإيطالي بنتيجة 3 - 0 في أولى اللقاءات، قبل أن يخسر من نظيره البيلاروسي بصعوبة أمس بنتيجة 3 - 2.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني لـ أنسات الكرة الطائرة في البطولة 12 لاعبة وهن “مي غزال – فريدة الحناوي – آية النادي – ندى مرجان – مريم ثابت – نور إيهاب – سلمى يوسف – آية الله ياسين – لوجين ياسر – سابين حسن عابد – ملك البحيري – فرح العايدي”.

ويضم الجهاز الفني أحمد فتحي كمدير فني للمنتخب، ويعاونه نجلاء المصري كمدرب عام، ومصطفى صالح كمحلل تقني، والدكتورة ندا فضل كأخصائية للعلاج الطبيعي.

مجموعة قوية لمنتخب مصر

ويلعب منتخبنا الوطني لأنسات الكرة الطائرة في إطار المجموعة الرابعة والتي تضم كلًا من “إيطاليا – بولندا – بيلاروسيا”.

ومن المقرر، أن يختتم منتخبنا الوطني لأنسات الكرة الطائرة لقاءاته في المجموعة بمواجهة المنتخب البولندي يوم الأحد المقبل.

ويسعى المنتخب المصري لأنسات الكرة الطائرة الظهور بشكل متميز خلال هذه البطولة وتحقيق مركز متقدم.

وخاض منتخبنا الوطني لأنسات الكرة الطائرة معسكرًا مغلقًا بالمركز الأوليمبي بالمعادي في إطار استعداداته للبطولة المونديالية والتي تشهد مشاركة أفضل 16 منتخبًا حول العالم.