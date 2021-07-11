ملح زيادة.. عملاء يعتدون على مدير مطعم شهير بـ مسدس

هناك من لا يقبلون بأي شكل من الأشكال أن يعكر طعامهم حتى ولو بـ رشة ملح زائدة، فكانت حبات ملح زيادة، قد عرضت مدير مطعم المأكولات السريعة العالمية "ماكدونالدز" للتهديد بمسدس من قبل العملاء الذين كانوا غاضبين من الملح على رقائق البطاطس الخاصة بهم.



وتم استدعاء الشرطة إلى فرع من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، الأسبوع الماضي بعد وقوع مواجهة غريبة بين مدير الفرع ومجموعة من العملاء، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

سرعان ما تأكد الضباط من أن المشتبه بهم كانوا في مشادة كلامية مع الموظفين بسبب أوامرهم الكثيرة بخصوص الطعام، ووصلت إلى حد أن يرفع أحد العملاء المشتبه بهم المسدس في وجه العاملون.

حيث كشفت كاميرات المراقبة وشهود عيان للسلطات، أن الرجلين قد سحبا مسدسا من نافذة السيارة، وقال الشرطي "مارك هيرمان" في بيان إنه تم التعرف على "ديفيون غيلوري" البالغ من العمر 23 عاما، و"تريكيا كوهين" البالغ من العمر 25 عاما واعتقلهما.

وأكد الضابط، أنه تم اتهامهما منذ ذلك الحين بالاعتداء المشدد بسلاح قاتل، وبعد القبض عليهم كشفت التحقيقات الإضافية أنهم كانوا في مشادة كلامية مع المدير حول الملح على رقائق البطاطس المقلية.