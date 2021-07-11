تقييد سيدة وتكميم فمها على متن طائرة .. لهذا السبب

قُيدت امرأة ووضع شريط لاصق على جسدها لربطها في مقعدها وتكميم فمها على متن طائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز بعد محاولتها لـ فتح باب الطائرة والاعتداء على طاقم الطائرة.

وقد أظهرت لقطات الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للمرأة ، التي يُزعم أنها تعاني من نوبة في الصحة العقلية أثناء وجودها في الطائرة، مقيدة أثناء رحلة من دالاس إلى شارلوت ، في الولايات المتحدة ، في 6 يوليو.

وقالت شركة أمريكان إيرلاينز:" إن السيدة حاولت فتح باب الصعود إلى الطائرة الأمامي واعتدت على طاقم الطائرة جسديًا وعض و إصابة مضيفة طيران بجروح"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

تمت مشاركة صور راكب مقيد بشريط لاصق بواسطة واحدة من الركاب على "تيك توك"، وشوهدت مضيفات الرحلة وهن يندفعن في الممرات لتهدئة المرأة وإنقاذ مضيفة الطيران من بين يديها.

تدعي الراكبة التي نشر مقطع الفيديو والصور على تيك توك أن أبواب المرحاض كانت مغلقة وأنه من الواضح أن شيئًا ما كان يحدث في مقدمة الطائرة.

وقالت: "كانت الساعة حوالي الساعة 1.30 صباحًا ، ونرى مضيفات الطيران يركض في الممرات ، بشكل سريع ويهمسون لبعضهن البعض، ويتحدثن على الهاتف مع شخص ما وكان الجميع في حالة هياج وكان الجميع "على ما يرام ، الآن نحن في حالة تأهب ، ما هو يحدث؟".

وأضافت "لم تقل مضيفات الطيران أي شيء"، وزعمت أنهن 'أغلقن الحمامات عشوائياً.

وأضافت صاحبة الفيديو: "الطيار استخدم جهاز الاتصال الداخلي ليطلب من الجميع البقاء في مقاعدهم ويُزعم أنه قال للركاب :نحن نتفهم أن هناك وضعًا سيئًا على متن الطائرة في الوقت الحالي ونعمل على إصلاحه".

بعد هبوط الطائرة التقطت الراكبة صورًا للمرأة مربوطة بالمقعد بشريط لاصق، وكان فمها مغطى أيضًا، كما كان المسعفون ينتظرون بالخارج ومعهم نقالة.