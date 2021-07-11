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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شوارع نيوم تتزين بالأعلام للترحيب بسلطان عمان.. صور

سلطان عمان
سلطان عمان

زينت ميادين وطرق نيوم بأعلام المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بمناسبة زيارة السلطان هيثم بن طارق تلبيةً لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أول زيارة رسمية له منذ توليه مقاليد الحكم.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» صورًا لميادين وطرق مدينة نيوم وهي تتوشح أعلام المملكة وعُمان بمناسبة زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للملكة.

وتوجه سلطان عمان إلى المملكة اليوم الأحد قادمًا من سلطنة عمان برفقة عددٍ من الوزراء بينهم الداخلية والخارجية وترويج الاستثمار، وفق التلفزيون الرسمي العماني.

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السعودية .. مراسم استقبال رسمية لسلطان عُمان صور

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شاهد| سلطان عمان يصل السعودية واستقبال حافل من الملك سلمان وولي عهده

وقال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنَّ الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق إلى السعودية تجسيدٌ للروابط والأواصر الراسخة بين البلدين.

 

وأضاف «الحجرف»، أنّ حلول سلطان عمان ضيفًا عزيزًا على أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بصفة المملكة أول محطة له خارج السلطنة منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020، تأتي تأكيدًا للمكانة الكبيرة للمملكة العربية السعودية وانطلاقًا من وشائج الأخوّة وتجسيدًا للروابط والأواصر الراسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيزًا للآمال والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين.

 

وتشهد العلاقات «السعودية – العمانية» في هذه المرحلة التاريخية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان آفاقًا أرحب من العمل المشترك والاستثمار في شتى المجالات، تعود على البلدين بمزيد من الازدهار وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

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نيوم أعلام المملكة العربية السعودية سلطنة ع مان السلطان هيثم بن طارق خادم الحرمين الشريفين

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