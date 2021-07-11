خالد بن سلمان: زيارة سلطان عمان للسعودية مرحلة مهمة في علاقات البلدين

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، إن زيارة سلطان سلطان عمان هيثم بن طارق إلى السعودية مرحلة مهمة.

وأوضح بن سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة ولقاؤه أخاه خادم الحرمين الشريفين تُدشّن مرحلة مهمة في مسيرة العلاقات السعودية العُمانية التاريخية والمتجذرة".

وأضاف: "مرحلة ستأخذ مجالات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين نحو آفاق أرحب وأشمل وأوسع".

وصباح اليوم، استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في مطار خليج نيوم، سلطان عمان هيثم بن طارق.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطان هيثم بن طارق يقوم بزيارة "دولة" إلى السعودية، تستغرق يومين.

وجرى استقبال سلطان عمان بمراسم رسمية، حيث قدمت طائرات الصقور السعودية استعراضا جويا رسمت فيه ألوان العلم العماني، وأطلقت المدفعية السعودية 21 طلقة ترحيباً بقدومه. كما تم عزف السلامين الوطنيين للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

وبعدها، توجه ولي العهد السعودي وسلطان عُمان في موكب رسمي إلى قصر نيوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن سلطان عمان يزور السعودية تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

