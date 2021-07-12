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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شروط اختيار الاضحية

بيطرية توضح شروط اختيار الأضحية وكيفية نقلها

الاضحية
الاضحية

أيام قليلة ونستقبل عيد الأضحى المبارك، وتعم الفرحة ببيوت المصريين، مع ذبح الأضحية في أول أيام العيد، بعد الانتهاء من مراسم صلاة العيد التي ينتظرها المسلمون بكافة دول العالم للاحتفال بعيد الأضحى وسط البهجة والفرحة، ولكي تكتمل الفرحة بالعيد يجب اختيار الأضحية بشكل المناسب والجيد دون الوقوع في أحد الأضاحي المغشوشة أو المريضة.

وفي هذا السياق تشرح الدكتورة البيطرية، سمر عبد الرحمن شروط اختيار الأضحية للابتعاد عن أي أضحية يشبها أي أمراض أو عيوب، عبر الفقرات التالية:

شروط اختيار الأضحية الـ6 في الشريعة الإسلامية:
الشرط الأول:
أن تكون من الحيوانات التالية ( الجمال – الأبقار – الخراف – الماعز ) 
الشرط الثاني :
أن تبلغ السن  الشرعي
وهو خمس سنوات للجمل وسنتان للبقر وسنة للماعز وستة أشهر للخروف

ماهي علامات الأضحية المريضة
هناك شروط يجب ألا تكون موجودة في الأضحية وهي

أن تكون خالية من العيوب التالية 
العور البين 

المرض البين 
العرج البين  

الهزال الشديد 
العمياء التي لا تبصر

مقطوعة اليدين أو الرجلين 
المبشومة التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت حتى يزول عنها الخطر 
المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر 
المصابة بما يميتها من خنق وسقوط حتى يزول عنها الخطر 
الحيوان العاجز عن المشي والحركة بسبب عاهة

الشروط الصحية المتوافرة في الأضحية

يجب الملاحظة عليها علامات النشاط والحيوية والحركة وأنها مقبلة على الطعام وأن يكون تنفسها بصورة طبيعيه بغير نهجان، أن تكون عيونها لامعة ناصعة ليس بها إحمرارا ولا إصفرار ولا إفرازات أو سوائل مرضية من الأنف.

كما يجب أن لا يكون لديها الأعراض التالية:
1.إسهال 
2.جروح أو قروح بالجسم
3. دمامل كذلك لا توجد أورام 
4.الصوف سليم  وليس به جرب أو أي مشكلة جلدية. 
5. يجب ان تكون القوائم ( الأرجل ) الأربعة سليمة 
6.أن يكون مليئا باللحم وجيد التغذية.

نقل الأضحية:

1.يجب أن تكون عربة نقل الحيوان نظيفة ومطهرة حتى نقلل من فرص حدوث الأمراض 
2.يجب أن تكون أرضية العربة من مادة لا تسبب إنزلاق الحيوان مما قد يؤدي إلى حدوث كسور به.
3.يجب وضع كميه من القش على الأرض تحت الحيوان ومعالجة أي بروزات أو نتوئات بالعربه قد تؤدي إلى إصابته.
4.نقل الحيوانات لابد وأن يكون بكثافة مناسبة لا تكون أقل من اللازم فتتعرض الحيوانات للسقوط أرضا عند توقف مفاجئ للعربة ولا أعلى من اللازم.
5.يجب أن تكون بها التهوية.

أما عن استقبال الأضحية فيجب أن يتم إستقبال الحيوان في مكان نظيف ومناسب يحمية من الظروف الجوية المختلفة كما يجب أن تكون الأرضية مفروشة بالقش.

ماهي الأطعمة التي تقدم للأضحية 
1.يجب ان تقدم له كميه مناسبة من الماء والعلف ويترك في هدوء لأيام قليلة حتى يتاقلم على المكان.
2.يجب أن تحتفظ بعنوان أو رقم تليفون أقرب طبب بيطري لعلاج أي مشكلة صحية عاجلة قد تطرأ على الحيوان ويجب 3.سؤال التاجر أو المالك السابق للحيوان عن حالته الصحية والتحصينات والعلاجات المختلفة التي تناولها.

عيد الأضحى ذبح الاضحي أول أيام العيد بيطرية شروط اختيار الاضحية

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