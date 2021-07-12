عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مدرب إنجلترا عقب الخسارة أمام إيطاليا فى نهائي يورو 2020

جاريث ساوثجيت
جاريث ساوثجيت

اعترف جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم ، بأنه يتحمل مسؤولية خسارة نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح، ورفع اللوم عن كل لاعبي فريقه.

وقال ساوثجيت في تصريحات لشبكة BBC بعد اللقاء: "ماذا علينا أن نقول للاعبين؟ أننا معا جميعا. أنهم كانوا رائعين. أنهم منحوا هذا البلد بعض الذكريات الرائعة، واليوم سيكون الأمر صعبا علينا".

وأضاف "لابد أن نشعر بخيبة الأمل لأن فرصة الفوز بمثل هذه البطولات نادر جدا في الحياة"

مدرب إنجلترا أكمل "لكن بالنظر لما قدموه في البطولة. لابد أن يفتخروا بما قدموه".

وعن إهدار بوكايو ساكا (19 عاما) للركلة الأخيرة، قال ساوثجيت "أنني المسوؤل عما حدث. أنا من اخترت منفذي ركلات الترجيح بناء على ما قدموه في التدريبات، ولا أحد منهم يتحمل المسؤولية".

واستمر "لقد فزنا معا كفريق، والمسؤولية تقع أيضا علينا جميعا الآن لأننا لم نتمكن من تحقيق الفوز".

وأتم "كنا جاهزين بشكل جيد وبدأنا المباراة جيدا. لكن للأسف لم تكن النتيجة متوافقة على ما قدمناه. الآن لا يستطيعون النظر لأنفسهم لأنهم لم يكن في مقدورهم تقديم أفضل مما قدموه".

نتيجة مباراة إنجلترا وإيطاليا 

توج المنتخب الإيطالي، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (3-2).

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأحرز لوك شو هدف منتخب إنجلترا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يُعادل ليوناردو بونوتشي هدف التعادل في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

 

جاريث ساوثجيت انجلترا نهائي يورو 2020 إيطاليا لوك شو ليوناردو بونوتشي

ترشيحاتنا

كارتيرون : صبحي سينافس نجم الأهلي فى الأولمبياد وساسي سيندم

الزمالك يدعو لاجتماع طاريء للرد على تعديل جدول الدوري

كيلليني: انتقلنا من مرحلة بوفون إلى مرحلة دوناروما

جمعية الأورمان: 9 كيلو لحوم نصيب كل متبرع بـ صكوك الأضاحي

ما هي ميزة الخصوصية Private Relay الجديدة من آبل وكيف تعمل؟

دعاء الامتحان للأبناء في صلاة الفجر.. 50 دعاء تسهل الصعب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

اجازة عيد الاضحى 2021 .. تبدأ من الإثنين إلى السبت

شقيق المطرب رامي صبري .. غرق مدمن بترعة المريوطية عقب هروبه من مصحة

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

مع العائلة .. صور مؤثرة لـ شقيق رامي صبري بعد وفاته

هل سينهار سد النهضة قريبًا ؟ .. الإجابة عند الخبراء

وزير التعليم يرفض إعادة امتحان عربي الثانوية العامة.. ويؤكد: ما تسربش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

فيديو

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

فيديو جراف.. نيرمين الفقي تكشف عن رأيها في عمليات التجميل

فيديو جراف.. "راني" أصغر بقرة في العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ