أول تعليق من مدرب إنجلترا عقب الخسارة أمام إيطاليا فى نهائي يورو 2020

اعترف جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم ، بأنه يتحمل مسؤولية خسارة نهائي يورو 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح، ورفع اللوم عن كل لاعبي فريقه.

وقال ساوثجيت في تصريحات لشبكة BBC بعد اللقاء: "ماذا علينا أن نقول للاعبين؟ أننا معا جميعا. أنهم كانوا رائعين. أنهم منحوا هذا البلد بعض الذكريات الرائعة، واليوم سيكون الأمر صعبا علينا".

وأضاف "لابد أن نشعر بخيبة الأمل لأن فرصة الفوز بمثل هذه البطولات نادر جدا في الحياة"

مدرب إنجلترا أكمل "لكن بالنظر لما قدموه في البطولة. لابد أن يفتخروا بما قدموه".

وعن إهدار بوكايو ساكا (19 عاما) للركلة الأخيرة، قال ساوثجيت "أنني المسوؤل عما حدث. أنا من اخترت منفذي ركلات الترجيح بناء على ما قدموه في التدريبات، ولا أحد منهم يتحمل المسؤولية".

واستمر "لقد فزنا معا كفريق، والمسؤولية تقع أيضا علينا جميعا الآن لأننا لم نتمكن من تحقيق الفوز".

وأتم "كنا جاهزين بشكل جيد وبدأنا المباراة جيدا. لكن للأسف لم تكن النتيجة متوافقة على ما قدمناه. الآن لا يستطيعون النظر لأنفسهم لأنهم لم يكن في مقدورهم تقديم أفضل مما قدموه".

نتيجة مباراة إنجلترا وإيطاليا

توج المنتخب الإيطالي، ببطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد فوزه على المنتخب الإنجليزي، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة (3-2).

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأحرز لوك شو هدف منتخب إنجلترا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يُعادل ليوناردو بونوتشي هدف التعادل في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.