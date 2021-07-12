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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فاوتشي يكشف حقيقة الحاجة إلى جرعة ثالثة من لقاح كورونا

أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي

قال أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي، إن الحكومة الأمريكية لم تخبر الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل أنهم بحاجة إلى جرعة معززة من لقاح كورونا، وذلك على الرغم من تصريحات شركة فايزر أن الوقت قد حان لجرعة ثالثة.

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وأضاف فاوتشي، وفق ما نقلته شبكة "سي ان ان" الأمريكية أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقول الآن: "بالنظر إلى البيانات والمعلومات المتوفرة لدينا، لا نحتاج لإعطاء الناس جرعة ثالثة متراكبة على الجرعتين التي تحصل عليها من لقاح فايزر".

وتابع إن هناك دراسات جارية تقيم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوصي بالجرعات المعززة ومتى.

وأشار إلى أن: "هناك الكثير من العمل الجاري لفحص هذا في الوقت الفعلي لمعرفة ما إذا كنا بحاجة إلى دفعة. ولكن في الوقت الحالي، بالنظر إلى البيانات التي يمتلكها مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء، لا يشعرون أننا بحاجة إلى إخبار الناس بهذا الأمر".

وأعلنت شركة فايزر أنها سجلت تراجعا في المناعة من لقاح فيروس كورونا الخاص بها وتقول إنها تكثف جهودها لتطوير جرعة معززة وستنشر قريبا بيانات حول جرعة ثالثة من لقاحها يمكن أن تحمي الناس من المتغيرات.

وقالت الشركة أيضا إنها ستسعى للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء لجرعة معززة في أغسطس.

 

لقاح فيروس كورونا لقاح فايزر الحكومة الأمريكية أنتوني فاوتشي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

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