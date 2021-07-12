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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رياضة النواب: عقد لقاء مع رئيس الوزراء لحل مشكلة تعدد ولاية مراكز الشباب

مجلس النواب
مجلس النواب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،برئاسة الدكتور محمود حسين انتقادات موسعة لتعامل أجهزة وزارة التنمية المحلية ، بالتعامل مع مراكز الشباب ، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص.

جاء ذلك  خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلب احاطة مقدمين من النائبين ثروت سويلم ، وخالد بدوي ، بشأن تطوير مراكز الشباب ، واحلال وتجديد بعض المراكز بمدينة الابراهيمية بمحافظة الشرقية.

وقال النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب ، إنه رغم حرص الدولة علي دعم الشباب ، إلا أن هناك تعنت كبير من المحليات ضد مراكز الشباب،  لافتا الي إلي أن الوحدات المحلية تعظم مواردها علي حساب الشباب من خلال المغالاة في التراخيص وغيرها.

وتابع سويلم :  المحليات تتعامل بمنتهي السوء مع مراكز الشباب ويجب علي وزارة الشباب مساعدة المراكز في إنهاء الاجراءات المتعلقة بالتراخيص .

وطالب سويلم الحكومة بضرورة تفعيل استبدال مراكز الشباب القديمة ، ذات القيمة التسويقية العالية ، وذلك لشراء مساحة اكبر ، ولا تتحمل ميزانية وزارة الشباب أي أموال.

من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب إنه سيتم عقد جلسة استماع بحضور وزير التنمية المحلية ووزير الشباب ، لبحث تسهيل إجراءاتُ التراخيص خاصة فيما يتعلق بإنشاء محال بأسوار مراكز الشباب .

وكشف رئيس لجنة الشباب ، عقد لقاء قريب  بحضوره بمقر مجلس الوزراء ، مع المهندس مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ووزير الشباب الدكتور اشرف صبحي ،  والمهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية ، وسيكون أكثر لملفات المطروحة علي رئيس الوزراء ، خلال البقاء هو موضوع نقل ولاية الاراضي  ذات النفع العام ، لصالح وزارة الشباب.

واكد "حسين " ، إن وزارة الشباب ووزارة الرياضة  وجهان لعملة واحدة ، وهناك تعاون كبير بين اللجنة والوزارة ، وسيظل ذلك التعاون متواصل لإزالة اي عقبة تواجه الشباب ، موجها الشكر لوزير الشباب علي  دورها في في دعم الزيارات الميدانية للجنة.

وناقشت اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب خالد بدوي ، المتعلق بتطوير مركز شباب الحبش ، وأكد بدوي ان مركز الابراهيمية بمحافظة الشرقية من المراكز الفقيرة ، ورغم ذلك شهد طفرة في بعض المنشآت الرياضية ، ولكن في الوقت ذاته يتواجد بعض مراكز الشباب التي تحتاج الي تطوير .

وطالب بدوي ، بضرورة تماشي تصميمات مراكز الشباب ، مع الفترة الحالية ويكون هناك أكثر من تصميم.

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وزارة التنمية المحلية مراكز الشباب طلب احاطة المحليات

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