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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لدراسة البيوتكنولوجي

علوم عين شمس نوافق على منحتين تفوق سنويا باسم عبد الفتاح سعود

علوم عين شمس تقديم
علوم عين شمس تقديم منحتان تفوق سنويتان باسم عبد الفتاح سعود

وافق مجلس كلية العلوم بجامعة عين شمس  في جلسته المنعقدة صباح اليوم بالإجماع ، على قبول المنحة المقدمة من الدكتور عبد الفتاح  محمد فتحي سعود أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس و  نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب و التي تحمل اسمه،  و تقدم سنوياً بقيمة ٤٠ ألف جنيه للطالب الأول في المستوى الأول لبرنامج التكنولوجيا الحيوية التطبيقية ( البيوتكنولوجي) و الطالب الأول في المستوى الرابع لبرنامج البيوتكنولوجي، بواقع ٢٠ ألف جنيه لكل طالب.

 

وبناء عليه فقد شهد المجلس قيام الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب بتكريم كل من الطالب عبد الرحمن حمدي شعبان الحاصل على ترتيب الأول على دفعة المستوى الأول من برنامج البيوتكنولوجي ، و الطالب محمود أحمد محمود إبراهيم الحاصل على ترتيب الأول على دفعة المستوى الرابع من برنامج البيوتكنولوجي،  حيث قام سيادته بإهدائهما شهادات التقدير و قيمة المنحة ، وذلك بحضور هيئة مجلس كلية العلوم برئاسة أ.د. محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم و وكلاء الكلية و أعضاء المجلس الموقر من السادة الأساتذة  رؤساء الأقسام .

 

و أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بالمستوى العلمي المتميز للطلاب ، كما ثمّن جهود ذويهم من أولياء الأمور في الحرص على حسن تعليمهم ودعمهم في مجال تعليمي جديد غير متعارف عليه وهو ما يثري العلم  ويسهم في فتح آفاق جديدة للمستقبل وتحفيز الغير على التعلم في مجالات غير مسبوقة ، مؤكداً أن الهدف تحفيز عملية التعلم وتغيير ثقافة المجتمع لقبول وتبني مجالات علمية جديدة أصبح العالم أجمع في أمس الحاجة إليها.

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و وجه أالدكتور محمد رجاء السطوحي الشكر نيابة عن مجلس الكلية لجهود ودعم أ. د. عبد الفتاح سعود لطلاب الكلية ، مؤكداً أن هذا من شأنه تحفيز الأجيال الحالية والقادمة على بذل مزيد من الجهد لتطوير أنفسهم ومواكبة متطلبات العلم والمجتمع.
 

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