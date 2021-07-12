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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الغربية يترأس الاجتماع اليومي لمناقشة الموقف التنفيذي لحياة كريمة

محافظة الغربية يترأس
محافظة الغربية يترأس الاجتماع اليومي لمناقشة الموقف التنفيذي

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  اليوم، الاجتماع اليومي لوحدة حياة كريمة، لمناقشة الموقف الجاري لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بمركز زفتى، وذلك بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد وأعضاء الوحدة بالمحافظة.

محافظ الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية يجتمعان برؤساء المصالح الحكومية لبحث آليات تكثيف الحملات الرقابية


وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف المشروعات الجاري العمل بها حيث وصلت نسبة التنفيذ في  الصرف الصحي ٤٣٪؜، مياه الشرب ٤٥٪؜، الغاز الطبيعي ٥٪؜، التربية والتعليم ٥٪؜  والري والموارد المائية ١٥٪؜.
كما ناقش المحافظ مع أعضاء الوحدة الموقف التنفيذي لعدد ٤٧٢ مشروع يتم تنفيذها في مركز زفتى بإجمالي تكلفة ٢. ٣ مليار جنيه لخدمة ٥٩٩ ألف نسمة.

محافظة الغربية يترأس الاجتماع اليومي لمناقشة الموقف التنفيذي لحياة كريمة

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محافظ الغربية مبادرة حياة كريمة قري مركز زفتي تطوير وتنمية الريف المصري

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محافظ الغربية يجتمع مع وحدة حياة كريمة لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات

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